Valladolid convoca la décima edición de Seminci Factory con 27.000 euros para impulsar proyectos audiovisuales

VALLADOLID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento ha aprobado una nueva convocatoria de Seminci Factory - Valladolid Film Commission, la iniciativa destinada a dinamizar la industria audiovisual de Valladolid que contará este año con 27.000 euros para apoyar proyectos audiovisuales, fortalecer la industria audiovisual local y consolidar la capital vallisoletana como Ciudad de Cine.

La iniciativa alcanza este año un doble hito al celebrar la décima edición de las ayudas para la producción de cortometrajes y la cuarta edición de la línea destinada al desarrollo de proyectos audiovisuales, consolidándose como una de las principales herramientas municipales de apoyo al talento y a la industria audiovisual.

Con una dotación económica de 27.000 euros, el Consistorio reafirma su compromiso con un sector estratégico que contribuye a generar actividad económica, empleo cualificado y proyección exterior para Valladolid, han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La convocatoria tiene como objetivo dinamizar la industria audiovisual y la economía local, favorecer la creación y consolidación de proyectos empresariales vinculados al sector y fortalecer la imagen de la ciudad como plató cinematográfico, en línea con la estrategia de 'Valladolid Ciudad de Cine' y con el reconocimiento de la ciudad como miembro de la Red de Ciudades Creativas de la Unesco en la categoría de Cine.

En la modalidad de producción de cortometrajes, la convocatoria está dirigida a empresas que desarrollen o generen actividad económica en Castilla y León, y establece preferencia para aquellas radicadas en Valladolid.

Por su parte, la línea de desarrollo de proyectos audiovisuales se dirige a empresas con actividad en la provincia de Valladolid, para responder a la necesidad detectada de apoyar las fases iniciales de creación, fundamentales para la viabilidad de futuras producciones.

La convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Valladolid, donde podrán consultarse las bases y condiciones para la presentación de solicitudes.