Valladolid da voz a las personas con síndrome de Down y reivindica su papel activo y plena inclusión en la sociedad

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, participa en el acto conmemorativo por el Día Mundial de síndrome de Down con el lema 'No soy yo, eres tú' - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Joven Norte de Valladolid ha acogido este jueves el acto conmemorativo con motivo del Día Mundial de síndrome de Down que se ha celebrado bajo el lema 'No soy yo, eres tú' y en el que se ha dado voz a las personas con síndrome de Down para visibilizar su papel activo en la sociedad y "eliminar las barreras, especialmente las sociales y culturales, que aún persisten".

La iniciativa ha puesto el foco en la necesidad de transformar la mirada social hacia las personas con síndrome de Down y ha reivindicado su plena inclusión y sus derechos, según ha detallado el Consistorio a través de un conunicado recogido por Europa Press.

El acto, que ha contado con la participación del alcalde, Jesús Julio Carnero, y de los miembros de la Asociación Down Valladolid, ha permitido dar voz a las propias personas con síndrome de Down, en línea con el objetivo de visibilizar su papel activo en la sociedad y eliminar las barreras, especialmente las sociales y culturales, que aún persisten.

Este año el Ayuntamiento ha trasladado el acto desde el Salón de Recepciones a un Espacio Joven, subrayando que estos espacios públicos también pertenecen a las personas con síndrome de Down y deben ser entornos inclusivos y accesibles para todos.

Durante el acto, la directora de Down Valladolid, María Antonia Juan Gamalié, ha subrayado que la inclusión real se construye entre todos. "Hoy queremos reivindicar una sociedad en la que todas las personas tengan la oportunidad de desarrollar su proyecto de vida. Una sociedad que valore la diversidad como una riqueza", ha expresado.

Por su parte, Hugo Acuña Martín y Lucía de la Torre, miembros de la asociación, han sido los encargados de leer el manifiesto, en el que se ha reivindicado el derecho a la igualdad de oportunidades en ámbitos como la educación, el empleo y la vida independiente.

El Consistorio ha reafirmado así su compromiso con una ciudad "más inclusiva" y ha recordado que la defensa de los derechos de las personas con síndrome de Down "debe ser una labor constante, más allá de una fecha señalada".