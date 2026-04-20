Valladolid destaca su "fragor intelectual" en un acto que homenajea al librero Maxi San José, de Maxtor

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (dcha), entrega una medalla de reconocimiento al librero Maxi San José, en presencia de la teniente de alcalde Irene Carvajal. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado este lunes el acto institucional con motivo del Día del Libro, tres días antes de la fecha de esta conmemoración, y ha destacado, en palabras del alcalde, Jesús Julio Carnero, el "fragor" literario que se vive en la ciudad desde hace siglos, al tiempo que se ha homenajeado presencialmente al librero Maximiano San José, 'Maxi', de la librería Maxtor, y a la bibliotecaria Soledad Carnicer.

El evento se ha celebrado en el jardín romántico de la Casa de Zorrilla, con la presencia, además del alcalde, de la teniente de alcalde y concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal; la diputada provincial de Cultura, Yolanda Burgoa; así como buena parte de la corporación municipal, con los portavoces de los grupos de la oposición, Pedro Herrero (PSOE) y Rocío Anguita (VTLP).

Durante su intervención, Carnero ha destacado el papel fundamental de los libros y la lectura, pues ha reflexionado que una "sociedad moderna y justa necesita ciudadanos con criterio" y para ello resulta "esencial" la lectura.

Para ello, ha destacado la oportunidad que supone poder poner en marcha una programación cultural como la que ofrece Valladolid, a la que ha definido como "abrumadora". Todo ello, lo ha hilado con el pasado histórico de Valladolid y su "fragor intelectual" que considera que proviene del momento en que comenzó a ser una ciudad "letraherida" a partir del siglo XVII y "a rebufo de la corte de Felipe III".

Como ha recordado, por Valladolid pasaron literatos como Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo o Luis de Góngora, y "los ecos de ese fragor continúan rezumando cada rincón de la vida y la historia de la ciudad".

El acto ha servido para reconocer la trayectoria de dos figuras "clave" en la vida cultural vallisoletana como Maximiano San José, "histórico" librero vinculado a la Librería Maxtor, y Soledad Carnicer, que dedicó su vida profesional al desarrollo y modernización de las bibliotecas, especialmente en Castilla y León.

El alcalde ha destacado el compromiso de ambos con la difusión del conocimiento y el acceso a la cultura, y junto a Irene Carvajal ha entregado una medalla conmemorativa a San José, de quien ha destacado una trayectoria de "cinco décadas decisivas en la historia de España" que ha dedicado a los libros y el mundo editorial. De hecho, Carnero ha definido el periplo profesional del librero como un "continuo viaje a Ítaca".

Ese trayecto vital de Maxi San José comenzó, como él mismo ha precisado, en el pasaje Gutiérrez, cuando hace 50 años se instaló con un puesto de libros en un espacio que no tenía nada que ver con la actualidad, ya que estaba "totalmente abandonado" y en su interior la actividad se reducía a puestos de segunda mano de "monedas o ropa".

Un año después abrió su primer establecimiento propio a pie de calle en Gondomar, cerca de la Casa del Sol donde el I Conde de Gondomar, Diego Sarmiento de Acuña, tuvo una de las mayores bibliotecas más importantes del siglo XVII y que, como ha apuntado Maxi San José, funcionaba "prácticamente como una biblioteca pública".

En ese establecimiento, ha subrayado, se formó como librero, y recuerda que por allí pasaban "amantes del libro o grandes eruditos" que "la mayoría" se convirtieron posteriormente en sus "amigos" en torno al libro, "un flujo, un elemento que nos unía".

Tras doce años en Gondomar, en 1989 Maxtor abrió sus puertas en la calle Fray Luis de León, local que continúa abierto bajo una nueva gerencia después de la jubilación de San José el pasado año. En su última etapa el librero también se dedicó al mercado editorial, como ha recordado en su intervención.

SOLEDAD CARNICER

De la otra homenajeada, que no ha podido asistir al acto, el alcalde ha destacado que ha dedicado "toda su vida a las bibliotecas vallisoletanas", como labor profesional pero también como "servicio social a sus congéneres".

Trabajó en el servicio de Bibliotecas de la Universidad de Valladolid "desde becaria hasta llegar a ser directora de la Biblioteca Reina Sofía", y también ha sido jefa de Estudios Castellanos y Leoneses en la Biblioteca pública de Castilla y León, donde últimamente ha gestionado la Biblioteca Digital, hasta su jubilación el pasado mes de diciembre.

El coordinador del programa Valladolid Letraherido y director de la Feria del Libro de la ciudad, Pedro Ojeda, ha repasado previamente las actividades que se ponen en marcha en esta programación durante todo el año, lo que permite, junto a otras iniciativas, que la ciudad tenga "una actividad en torno al libro impresionante".

Ojeda ha dado mérito no sólo a las instituciones y a los libreros, sino también al "importante" número de personas que "quieren leer", al tiempo que ha abogado por cuidar tanto al lector presente como al de los próximos años.

Además de las actividades que durante el año pondrá en marcha el programa Valladolid Letraherido, en estos días, con motivo del Día del Libro, se pondrán en marcha varias acciones como la tradicional feria que instalarán los libreros en la jornada del 23 de abril, que es festiva por el Día de Castilla y León.

Entre las novedades de este año, se incluye una propuesta teatralizada centrada en la figura de Cristóbal Colón y su vinculación con Valladolid, además de una completa agenda en la Red de Bibliotecas Municipales, que celebra su 40 aniversario con talleres, exposiciones, lecturas y actividades participativas.

Asimismo, el Consistorio ha lanzado la nueva ruta 'Valladolid Lectora', integrada en la plataforma 'De compras por Valladolid', que reúne a librerías de la ciudad para fomentar el comercio de proximidad y reforzar su papel como espacios culturales de referencia.