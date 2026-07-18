Valladolid destina cerca de 121.000 euros a mejorar las instalaciones de seis centros cívicos municipales

VALLADOLID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes, llevará a cabo, tras el correspondiente proceso de licitación, distintas actuaciones de conservación, reparación y mejora en seis centros cívicos municipales, con una inversión global de 120.966 euros.

Las obras se desarrollarán en los centros cívicos Canal de Castilla, Parquesol, Esgueva, Pilarica, José Luis Mosquera y Zona Sur, y responden a la necesidad de corregir diversas deficiencias detectadas en los edificios, mejorar su estado de conservación y seguir avanzando en la accesibilidad de unos equipamientos municipales que diariamente utilizan miles de vecinos para participar en actividades sociales, culturales, educativas y de ocio.

Todas las actuaciones cuentan con un plazo de ejecución previsto de cuatro semanas, con el objetivo de minimizar las molestias para los usuarios y garantizar una rápida puesta en servicio de las instalaciones, han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La intervención de mayor entidad se ejecutará en el Centro Cívico Parquesol, donde se invertirán 58.114 euros para renovar completamente el falso techo exterior y reparar la cubierta del edificio.

La actuación contempla la sustitución del actual falso techo de DM por un nuevo sistema de paneles de aluminio, mucho más resistente y duradero, además de la limpieza y reparación de los sumideros, la recolocación y sellado de albardillas para garantizar la correcta impermeabilización y la reposición de las baldosas deterioradas.

En el Centro Cívico Canal de Castilla, el Consistorio destinará 13.929 euros a la reparación de la red interior de saneamiento, origen de las filtraciones que se vienen produciendo tanto en el techo de la planta sótano como en el foso del ascensor.

La actuación permitirá reparar el tramo de saneamiento enterrado situado en la zona del vestíbulo de acceso al edificio y eliminar así las incidencias que afectan al funcionamiento normal de las instalaciones.

OTROS PROYECTOS

Otro de los proyectos previstos estará dirigido a mejorar la accesibilidad en los centros cívicos Esgueva, Pilarica y José Luis Mosquera, mediante la sustitución de varias puertas de acceso por sistemas automáticos, con una inversión de 39.741 euros.

En el Centro Cívico Esgueva se automatizarán tanto la puerta exterior como la interior y, además, se eliminarán los escalones existentes para ejecutar una rampa de acceso que facilite la entrada de las personas con movilidad reducida.

En el Centro Cívico Pilarica se sustituirá la puerta interior por una nueva puerta automática de dos hojas, mientras que en el Centro Cívico José Luis Mosquera se instalará una puerta automática corredera en sustitución de las actuales hojas batientes del vestíbulo cortavientos, mejorando la comodidad y la accesibilidad de los usuarios.

Por último, el Centro Cívico Zona Sur será objeto de una actuación específica para reparar la cubierta en el ala este del edificio, donde se vienen registrando filtraciones en la planta segunda debido a un fallo en el sistema de impermeabilización.

Los trabajos, con un presupuesto de 9.181 euros, permitirán actuar sobre la zona situada sobre la sala polivalente para eliminar definitivamente la entrada de agua y preservar el buen estado del inmueble.