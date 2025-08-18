Valladolid envía un dispositivo de bomberos para apoyar en la extinción de los incendios en Ponferrada

VALLADOLID 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha desplazado un dispositivo de apoyo a la localidad de Ponferrada (León) para colaborar en las labores de extinción de los incendios declarados en la zona.

El operativo enviado está formado por seis efectivos, una autobomba rural pesada y un vehículo todoterreno de apoyo, que se incorporarán al dispositivo de lucha contra el fuego. Su labor se centrará en la defensa y protección de los núcleos de población, detalla el Consistorio a través de un comunicado.

La dotación será relevada periódicamente, estando previsto el primer relevo en la madrugada de hoy, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de los efectivos desplazados.

"Con esta actuación, el Ayuntamiento de Valladolid reafirma su compromiso de cooperación y solidaridad con los municipios de Castilla y León que se están viendo afectados en la actualidad por los incendios o ante cualquier otra emergencia de gran magnitud", señala el Consistorio.