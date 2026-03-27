Valladolid estrena nuevo bus turístico 100% eléctrico y accesible con casi 700.000 euros de coste, aunque con demora

1073443.1.260.149.20260327125123 Presentación del nuevo autobús turístico de Valladolid eléctrico y accesible. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha presentado este viernes el nuevo autobús turístico de la ciudad, con motorización 100 por ciento eléctrica y "todas" las condiciones de accesibilidad tras el desembolso de casi 700.000 euros y con una demora "no deseada" que el alcalde, Jesús Julio Carnero, ha atribuido en mayor medida a la "situación geopolítica" --el vehículo es de la marca china Ankei--.

El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y la concejal de Turismo, Eventos y Marca de Ciudad, Blanca Jiménez, han presentado este nuevo autobús que sustituye al anterior, con más de 20 años de servicio, y que cambia el color amarillo por el rojo, con el que el regidor ha recordado que se identifican los autobuses turísticos en ciudades de distintos puntos del planeta.

El nuevo vehículo turístico está caracterizado por su motorización 100 por ciento eléctrica "comprometida con las nuevas realidades energéticas" y por contar con "todos los componentes de accesibilidad". De hecho, el presidente de Impulsa Igualdad CyL, Francisco Sardón, ha asistido a la presentación y ha utilizado la rampa de acceso para personas con movilidad reducida.

El propio Carnero ha reconocido en la presentación la "demora no deseada" que ha atribuido a la complejidad del propio proyecto y a la "situación geopolítica".

El contrato se adjudicó 653.400 euros (impuestos incluidos) y se formalizó a primeros de mayo de 2024 con la empresa sevillana Cordial Bus S.L. y es de la marca china Ankai. El plazo de ejecución era de 11 meses, por lo que concluía en abril del pasado año.

La inversión ha contado con la financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, con fondos Next Generation de la Unión Europea. Todo ello, incluido en el proyecto Valladolid Ciudad Creativa.

En segundo lugar, el vinilado exterior lo ha realizado Intercity Publicidad en Ruta S.L. por 7.048 euros; y las locuciones del servicio se han encargo a Ríos y Garrido Producciones Audiovisuales por importe de 36.312 euros.

El autobús cuenta con 59 plazas --47 en el piso superior que cuenta con un toldo superior para proteger del sol o la lluvia y 12 en la inferior cubierta--, además de los asientos para un guía turístico y el conductor y un espacio reservado para personas con movilidad reducida.

Asimismo, dispone de dos rampas de acceso, una eléctrica en la puerta trasera y otra manual.

Presenta una imagen renovada con respecto al anterior bus turístico, con el color rojo que según el regidor caracteriza a estos vehículos en muchas ciudades, inspirados en los autobuses urbanos de dos plantas de Londres. El vinilado exterior muestra un 'skyline' de la ciudad en color blanco.

ESTRENO PARA SEMANA SANTA

Carnero ha querido destacar el momento en el que se estrena el nuevo autobús, en el inicio de la Semana Santa. De hecho, arrancará con horarios especiales en estas fechas --a excepción del Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y Viernes Santo que no circulará--.

El recorrido realizará una "Ruta monumental" por la ciudad, con salida desde la Acera de Recoletos y paradas en Isabel la Católica junto a San Agustín; calle San Quirce, calle Angustias, plaza de Portugalete, Casa Museo Colón, Iglesia de San Pedro (Casa del Estudiante), plaza de la Universidad, plaza de España y llegada a la Acera de Recoletos.

En las fechas de Semana Santa el autobús tendrá salidas a las 17.00; 18.00 y 19.00 horas, este viernes; a las 12.00, 13.00 y 17.00 horas el sábado 28; el Domingo de Ramos, a las 17.00 horas; el Sábado Santo a las 12.00 y 13.00 horas; y el Domingo de Resurrección a las 17.00, 18.00 y 19.00 horas.