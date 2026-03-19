Valladolid estrena un proyecto audiovisual inmersivo con 45 imágenes que ensalza la imaginería de la Semana Santa

VALLADOLID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de su Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, y en colaboración con la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, ha estrenado este jueves unas proyecciones arquitectónicas de gran formato con 45 imágenes que magnifica la imaginería de la Semana Santa en la Casa Consistorial y la Iglesia Penitencial de la Santa Vera Cruz.

La iniciativa contempla la realización de proyecciones digitales simultáneas durante tres días, como anticipo de la Semana Santa, con el objetivo de acercar el patrimonio artístico de la misma a la ciudadanía, mediante el uso de tecnologías innovadoras.

El proyecto, con más de 45 imágenes, llevado a cabo por la empresa Producciones Accidentales, apuesta por la incorporación de soluciones avanzadas como la digitalización en 3D, la realidad virtual, la proyección inmersiva y otras herramientas digitales que permitirán mejorar la difusión, conservación y accesibilidad del legado cultural.

Asimismo, esta actuación busca posicionar a Valladolid como un referente en innovación cultural y en la digitalización del patrimonio, incorporando tecnología de vanguardia a uno de los principales acontecimientos patrimoniales de la ciudad, con proyección nacional e internacional.

En el caso del Ayuntamiento, se trata de una proyección gran formato en ambas torres laterales de la fachada principal. Cada una de ellas tiene una superficie de proyección de 200 metros cuadrados. En la parte central se realizarán teñidos con robótica para aportar dramaturgia y calidez a la acción y complementarlo.

Por su parte, en la Iglesia Penitencial de la Santa Vera Cruz, consiste en una proyección de unos 300 metros cuadrados de la nave central del edificio, iluminando al mismo tiempo los laterales, con un visionado panorámico desde la extensión completa de la calle.