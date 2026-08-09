Valladolid experimenta un episodio de contaminación de partículas en suspensión por intrusión de masa de aire africano

Archivo - Una de las estaciones de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid (RCCAVA). - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid ha informado que la ciudad experimenta un episodio de contaminación de partículas en suspensión por intrusión de masa de aire de norte de África.

En concreto, el sábado 8 de agosto se superaron en todas las estaciones de medida de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA) los valores de referencia recogidos en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, por la presencia de partículas (PM10 y PM2,5) en el aire ambiente, en concentraciones superiores a 50 ug/m3 y 25 ug/m3, respectivamente.

Esas partículas proceden del episodio de intrusión de partículas del norte de África, que se ha desarrollado este fin de semana conforme a los modelos y patrones de evolución proporcionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Este episodio que se inició ayer sábado y la previsión es que continúe, al menos, a lo largo de este domingo, 9 de agosto, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Dado que se trata de un episodio de origen natural, no se adoptarán medidas estructurales, si bien se informa que, en función a los valores registrados de partículas (PM10), la calidad del aire probablemente no afecte a la población general, pero puede presentar un riesgo moderado para los grupos vulnerables, a los que se recomienda considerar reducir las actividades prolongadas y energéticas al aire libre.

Además, conforme a las indicaciones de la Conferencia Sectorial de Salud, el Consistorio ha señalado que las personas con asma o enfermedades respiratorias deben seguir cuidadosamente su plan de medicación, y que las personas con problemas del corazón pueden experimentar palpitaciones, dificultad en la respiración o fatiga inusual.

La ciudadanía puede seguir la evolución de este episodio y los datos registrados a través de la página web del Ayuntamiento y de la aplicación móvil gratuita 'Vallaire'.