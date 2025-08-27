Valladolid, galardonada con el sello 'Más Bici 2025' de La Vuelta

VALLADOLID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Valladolid ha sido galardonada con el sello 'Más Bici 2025', de La Vuelta, por su "política comprometida y proactiva con el uso de la bicicleta".

Un jurado formado por Unipublic, las asociaciones españolas ConBici, RedBici y la consultora internacional Copenhagenize se ha reunió a finales de julio para evaluar y analizar las acciones que ha realizado el Ayuntamiento de Valladolid para la promoción de la bicicleta en cinco ejes, gobernanza, ifraestructura, servicios y educación, deporte y turismo.

Después de este análisis, que se detallará durante La Vuelta, se ha decidido galardonar a la ciudad de Valladolid con el citado sello y poner así en valor a la misma como una de las localidades "comprometidas con una estrategia proactiva de fomento del uso de la bicicleta".

Con la creación de este sello, creado con la colaboración de expertos de la movilidad ciclista para "recompensar los esfuerzos y el compromiso de las autoridades locales", se dan pasos adelante dentro del nuevo programa 'La Vuelta es Más'.

Este programa promueve el ciclismo "más allá de la competición profesional" y fomenta el uso de la bicicleta como un "elemento vertebrador de un estilo de vida saludable" y una "herramienta para mejorar el bienestar social".

Con esta iniciativa, La Vuelta pretende "estrechar el vínculo entre las bicicletas de los campeones y las del día a día" e impulsar acciones que "integren el ciclismo en la vida cotidiana de las personas".