AMP.- Valladolid gana el X Campeonato Mundial y el XXII Concurso Nacional de Tapas con Habanero Taquería y Jiapan - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Valladolid ha ganado los títulos del X Campeonato Mundial y el XXII Concurso Nacional de Pinchos y Tapas con las propuestas de los restaurantes Habanero Taquería, y su chef Alejandro San José, y Jiapan, con su chef Jiale Pan.

En concreto, la elaboración 'Milpa meseta', de San José, se ha llevado el galardón a mejor tapa del mundo. Se trata de un anillo crujiente de maíz que abraza un jugoso guiso de lechazo en salsa de tomatillo verde, acompañado de un delicado chintextle de bacalao, piña en tepache y piñones garrapiñados.

Por su parte, el mejor pincho de España ha sido 'Doce/29', de Pan, del Restaurante Jiapan, una propuesta compuesta por un bao relleno de reducción de lechazo, con pesto de piñon de Pedrajas de San Esteban, puerros picaods y cenizas de shiitake. Esta tapa ganó también el Pincho de Oro del XXVIII Concurso Provincial de Pinchos de Valladolid.

El alcalde, Jesús Julio Carnero, ha sido el encargado de clausurar este miércoles, 11 de noviembre, la X edición del Campeonato Mundial y la XXII del Concurso Nacional 'Ciudad de Valladolid' en un acto presentado por Pepe Ribagorda y Goyo González en la Cúpula del Milenio.

Este espacio ha acogido desde el pasado día 9 a los mejores chefs a nivel nacional y mundial en la celebración de estos certámenes de alta gastronomía en miniatura, que han hecho un reconocimiento especial a la marca Alimentos de Valladolid por su décimo aniversario y otro al bodeguero Iván Sanz, de Dehesa de los Canónigos, fallecido junto a su familia en un accidente de tráfico.

El premio del campeón del certamen mundial, elegido entre 16 chefs internacionales, consiste en un cheque de 10.000 euros junto al diploma y el trofeo que ha entregado Carnero en una ceremonia en la que también se ha concedido el segundo premio, dotado con 5.000 euros, a la propuesta 'The last chance croquette', de Alonso Luna Zárate, del Restaurante Ojo Bangkok, en representación de Tailandia

El tercer premio, dotado con 2.500 euros, ha sido para 'Pansuh under the Borneo Canopy', de Kenny Wei Kiat Gan, del Restaurante Hachi by Kenny's, de Malasia.

El jurado, liderado por el chef Mario Sandoval, también ha concedido reconocimientos a 'A journey across water', de Alessandro Bonfigli, de Pipis Kiosk, en representación de Australia, con el Accésit Cámara de Comercio; 'The journey of spice', de Sasha Leigh Small, del Restaurante House of Grace, de Sudáfrica, con el Accésit Dehesa de los Canónigos, y a 'Patria', de María del Carmen Olvera Segura, de Viñedo San Miguel, de México, con el Accésit Alimentos de Valladolid.

CONCURSO NACIONAL

En el XXII Concurso Nacional, el ganador Jiale Pan, seleccionado entre 45 profesionales, ha recibido un cheque por valor de 10.000 euros y será el próximo representante de España en el Campeonato Mundial de Tapas de 2027.

En segunda posición, el chef Teo Rodríguez García, del Restaurante Trasto, de Valladolid, se ha llevado un premio dotado con 5.000 euros por su propuesta 'Bola del mundo', mientras el tercer premio, dotado con 2.500 euros, ha recaído en la tapa 'Volcán del norte', de Juan García Domínguez, del Restaurante Dolar Coreses, de Vitoria (Álava).

El jurado, presidido por la chef brasileña Janaína Torres, ha otorgado también tres accésit. 'Bob bourguignon', de Alberto Montes Pereira, chef del Restaurante Atrio (Cáceres), se ha hecho con el Accésit Inhostel, mientras 'Piper', de Íñigo Kortabitarte, del Restaurante Kobika, de Durango (Vizcaya), se ha llevado el Accésit Aceites de Oliva de España, mientras el Accésit Aquavall ha sido para 'L'esmorzar D'or', de Aitor Martínez Ros, del Restaurante Can Ros , de Burriana (Castellón).

Las tapas participantes en sendas competiciones se podrán degustar hasta hasta el próximo domingo, 15 de noviembre, en el 'Festival Internacional de la Tapa' en los restaurantes hermanados de la ciudad. Toda la información está disponible en la app SpainisTapas.