Valladolid impulsa una exposición para sensibilizar sobre el Comercio Justo y su impacto en el desarrollo sostenible

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, en el acto inaugural de la exposición 'Tu compra es tu voz' en el Paseo de Las Moreras de Valladolid - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha inaugurado este jueves en el Paseo de Las Moreras la exposición 'Tu compra es tu voz', una propuesta divulgativa que tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre los principios del Comercio Justo y su impacto en el desarrollo sostenible.

La exposición, que podrá visitarse desde este jueves, 7 de mayo, hasta el martes 7 de julio frente a la zona del parque infantil del Paseo de Las Moreras, ha contado en su acto inaugural con la participación del concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto.

A través de diferentes paneles informativos, la exposición invita a reflexionar sobre el papel de las decisiones de consumo en la construcción de un modelo económico más justo, equitativo y respetuoso con las personas y el medio ambiente.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso del Consistorio por fomentar el consumo responsable y dar visibilidad a alternativas comerciales que garantizan condiciones dignas para productores y productoras, especialmente en países en desarrollo.

Asimismo, la Concejalía de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales ha impulsado una programación complementaria con motivo del Día Mundial del Comercio Justo, que incluye diversas actividades de sensibilización y participación ciudadana, entre las que destacan los talleres educativos de consumo responsable en centros escolares de la ciudad, así como las catas de chocolates de Comercio Justo, que se desarrollarán en distintos centros cívicos durante el mes de mayo.

También se han organizado iniciativas como una tómbola de productos de Comercio Justo, acciones de visibilización, en colaboración con la Universidad de Valladolid, mediante el establecimiento de puntos informativos en bibliotecas, y actividades divulgativas.