Valladolid impulsa la modernización del Ayuntamiento con la evolución del sistema inteligente de atención ciudadana

VALLADOLID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha culminado una nueva fase de modernización del sistema municipal de Incidencias, Quejas y Sugerencias (IQS), en la que ha incorporado tecnología avanzada de análisis de datos e inteligencia artificial para mejorar la atención a la ciudadanía y la gestión de los servicios públicos.

La actualización del sistema introduce una categorización homogénea e inteligente de todas las peticiones ciudadanas, aplicada tanto a las nuevas comunicaciones como al histórico completo de más de 375.000 registros, lo que permite distinguir con mayor precisión entre incidencias, solicitudes de servicio, solicitudes de información, sugerencias y quejas.

Esta mejora forma parte de una estrategia global de transformación digital del Ayuntamiento 24-27, orientada a dotar a la administración municipal de herramientas más modernas, transparentes y basadas en datos.

La concejala de Modernización Administrativa, Silvia Tomillo, ha destacado que el nuevo modelo de clasificación del sistema IQS se apoya en tecnología de inteligencia artificial, con una semántica homogénea para toda la organización municipal, lo que permite analizar el volumen y la tipología de las peticiones con un nivel de detalle hasta ahora inexistente.

Esta evolución ha permitido que el Consistorio pueda comprobar que la mayor parte de las comunicaciones ciudadanas no son quejas, sino incidencias y avisos operativos, lo que facilita una actuación "más rápida, localizada y eficaz sobre los problemas del día a día".

Además, el sistema permite detectar patrones, estacionalidades y áreas de mejora, favoreciendo una gestión preventiva y basada en evidencia y que evitarán en adelante interpretaciones parciales o simplistas de las comunicaciones recibidas.

El uso creciente de canales digitales accesibles, como la aplicación IQS, se traduce en una mayor participación ciudadana, hasta llegar a casi 40.000 comunicaciones este año.

Todas las mejoras del sistema digitales, acompañadas de un alto nivel de resoluciones y una mejora sostenida de los tiempos de respuesta, lo que confirman la solidez del modelo implantado.

Precisamente, la edil ha remarcado que esta actuación "forma parte de un trabajo mucho más amplio para modernizar el funcionamiento interno del Ayuntamiento y su relación con la ciudadanía".

"Estamos transformando la administración municipal desde dentro, incorporando tecnología, datos e inteligencia artificial para ser más eficientes, más transparentes y más útiles para los vecinos", ha apostillado, puesto que IQS es un "ejemplo claro" de cómo la innovación pública mejora la gestión diaria y evita debates basados en percepciones en lugar de hechos".

Tomillo ha añadido que el objetivo del equipo de gobierno es avanzar hacia un Consistorio "más ágil, digital y orientado a la mejora continua, donde los datos sirvan para anticiparse a los problemas y ofrecer mejores servicios públicos".