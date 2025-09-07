Valladolid inaugura la nueva sede "versátil y más accesible" de la Feria de Folklore y Gastronomía

Inauguración de la Feria de Folklore y Gastronomía de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 42 edición de la Feria de Folklore y Gastronomía de Valladolid ha sido inaugurada de forma oficial este domingo con una nueve sede "más accesible, versátil y estable", concebida como un "hito" para consolidar uno de los "iconos" de las fiestas patronales.

La nueva sede, que lleva el nombre de José Luis Bellido en reconocimiento al impulsor de la feria junto al exalcalde de la capital, Tomás Rodríguez Bolaños, ha supuesto una inversión de 1,4 millones de euros y se presenta como un espacio "versátil y accesible", ha destacado el alcalde, Jesús Julio Carnero, este domingo en el acto de inauguración.

Carnero ha subrayado que, además de acoger la feria gastronómica, el recinto podrá albergar diferentes actividades culturales a lo largo del año e incluso habilitarse como aparcamiento en determinados momentos.

"Después de recorrer lugares como la Plaza del Poniente, el Campo Grande, el Paseo de Coches o la Rubia, la feria cuenta por fin con un emplazamiento definitivo que mejora sustancialmente el proyecto previsto por el anterior equipo de Gobierno", ha apostillado.

Además, el alcalde ha recordado que, al igual de la Feria de Día, las casetas regionales cuentan con un estructura más amplia para ofrecer mayor accesibilidad a todos los vallisoletanos.

Por otro lado, sobre el incendio producido este sábado en la caseta de la Casa de Andalucía, donde el fuego de una freidora industrial provocó el desalojo de los asistentes, Carnero ha asegurado que "ha sido solo un susto" y que "en pocas horas, a lo sumo un día o dos, la actividad será ya plenamente normal".