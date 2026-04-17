Valladolid inaugura la plaza León de la Riva con un "entrañable" acto que resalta su legado como "gran transformador"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto al exalcalde de la ciudad Francisco Javier León de la Riva durante la inauguración de la plaza con su nombre en la Ciudad de la Comunicación - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha inaugurado este viernes la plaza dedicada al exalcalde Francisco Javier León de la Riva en un "entrañable" acto institucional que ha reivindicado su legado "gran transformador" urbano y paisajístico de la ciudad tras dos décadas al frente del Consistorio que impulsó su "internacionalización".

El acto institucional de inauguración ha comenzado en torno a las 12.30 horas de una soleada mañana que ha congregado a autoridades locales, provinciales y autonómicas, entre las cuales ha estado el actual alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero; el exregidor Francisco Javier León de la Riva; los consejeros en funciones de Presidencia y Agricultura, Luis Miguel González Gago y María González Corral, respectivamente, y el presidente de la Diputación Provincial, Conrado Íscar, entre otros.

El primero en tomar la palabra durante el acto ha sido el primer edil de la capital vallisoletana, quien ha reivindicado la figura de León de la Riva como el "gran transformador urbano y paisajístico" de la ciudad en un reconocimiento que ha calificado como "debido" tras sus 20 años al frente del Consistorio.

Carnero ha subrayado el carácter institucional y de gratitud del homenaje al asegurar que Valladolid tenía la "obligación" de reconocer la labor del exregidor. "De bien nacidos es ser agradecidos", ha afirmado, al tiempo que ha destacado que este gesto simboliza también el reconocimiento a los equipos de gobierno y empleados públicos que contribuyeron a la "transformación" de la ciudad.

El alcalde ha puesto en valor el legado de León de la Riva, al que ha atribuido la "internacionalización" de la ciudad, su consolidación como "referente" en el noroeste español y el impulso a ámbitos como la cultura, el turismo y los servicios públicos.

En este sentido, se ha dirigido a los jóvenes presentes en el acto de homaneja para recordar que la ciudad actual "no es la misma" que la de 1995 puesto que la acción política transforma la realidad social, económica y humana.

Carnero ha enumerado algunos hitos de ese periodo, como la ampliación de los espacios verdes, la creación de centros cívicos y de vida activa, el impulso al transporte nocturno, el desarrollo de infraestructuras culturales como el Museo Patio Herreriano o el Museo de la Ciencia, así como iniciativas que han reforzado la proyección exterior de la ciudad, como la ruta Ríos de Luz, el Concurso Nacional de Tapas o la promoción de la Semana Santa.

El acto, que ha contado con la presencia de la familia de León de la Riva, ha sido definido por el primer edil como un momento "entrañable" y de reconocimiento a una trayectoria marcada por la dedicación.

"SINCERO Y SENTIDO" HOMENAJE

En su intervención durante la celebración del acto de inauguración, León de la Riva ha expresado con emoción su "sincero y sentido" agradecimiento por un homenaje que ha extendido a los diversos equipos de gobierno que acompañaron su gestión durante los 20 años que estuvo al frente de la Alcaldía en la ciudad.

En este sentido, ha recordado que accedió a la Alcaldía en 1995 tras ganar las elecciones al socialista Tomás Rodríguez Bolaños, un "buen amigo" que tenía un "tremendo tirón popular" y con el que jugaba al mus, "como deben ser las cosas en política, aunque lamentablemente no siempre sea fácil".

León de la Riva ha dedicado parte de su discurso al valor de la familia, un punto en el que ha asegurado que ha sido la "gran perdedora" de esta dedicación, puesto que durante el tiempo que ostentó el bastón de mando de la ciudad salía muy pronto de casa y volvía de madrugada.

"Este no es un homenaje que quiero recibir a título personal sino que toda la gestión ha sido producto de los siete equipos de Gobierno que lideré y han hecho posible la transformación de la ciudad", ha reflexionado el exalcalde de la capital vallisoletana.

Precisamente, ha recordado cómo cada vez que se enfrentaba a unas elecciones hacía énfasis en que había que combinar la continuidad con la renovación y la experiencia con la juventud.

"Eso lo hice en las siete elecciones municipales que ganó el PP durante esos años en la ciudad", ha apostillado, a la que se dedicó en "cuerpo y alma" con el objetivo de hacer que la capital del Pisuerga sea una "obra de todos fruto del diálogo permanente con los ciudadanos".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El Grupo Municipal Socialista ha tachado de "improcedente" la inauguración de la plaza dedicada al exalcalde Francisco Javier León de la Riva, un entorno donde se "acumulan los problemas sin resolver".

"La dejadez y el bloqueo siguen en Arco de Ladrillo, Las Norias, Ariza y la nueva estación mientras Carnero dedica una plaza a León de la Riva", han incidido los socialistas, al tiempo que han señalado que una plaza debe ser un punto de "encuentro y convivencia" entre los ciudadanos.

Sin embargo, el actual alcalde de la ciudad, en lugar de "apostar por la cohesión social promueve actos sin consenso" a través de una "decisión particular y partidista".

En este sentido, el PSOE ha advertido de que los problemas en el entorno de la Ciudad de la Comunicación siguen por la "negligencia y por el bloqueo" del actual equipo de Gobierno a la integración ferroviaria.

Entre otras cuestiones, los socialistas han hecho referencia al "abandono" del Parque de las Norias, donde el equipo de gobierno PP-Vox ha perdido una subvención de un millón y medio de euros para la construcción de 36 viviendas para jóvenes en el edificio principal de la antigua azucarera.