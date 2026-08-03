Valladolid invierte más de 1,1 millones y "refuerza" el acceso laboral con formación a 1.350 personas

VALLADOLID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha hecho balance de las actuaciones desarrolladas en materia de formación y empleo durante el año 2025, de las que se han beneficiado a 1.350 personas, de estas 565 personas han participado en programas financiados por subvenciones municipales para fomentar la empleabilidad y 677 personas han participado en programas desarrollados a través de los convenios de colaboración suscritos con Juan Soñador, Cruz Roja y la Fundación Secretariado Gitano.

Durante el pasado ejercicio, el Consistorio destinó 1.109.130 euros a programas de formación y empleo, datos que consolidan una estrategia basada en la capacitación profesional, la orientación laboral y el acompañamiento individualizado, según un comunicado del Ayuntamiento recogido por Europa Press.

El balance del curso 2025/26 refleja "la consolidación de un modelo de políticas activas de empleo basado en la colaboración entre administraciones", ha trasladado el Ayuntamiento, lo que, a su juicio, demuestra que "impulsa oportunidades de acceso al empleo y contribuye a crear una ciudad más inclusiva".

EMPLEO E INCLUSIÓN

El Ayuntamiento continúa desarrollando itinerarios personalizados dirigidos a facilitar el acceso al mercado laboral de las personas desempleadas, entre los que destaca el Centro Municipal de Formación Ocupacional Jacinto Benavente, un equipamiento de titularidad municipal especializado en la formación ocupacional de personas desempleadas.

También se han impartido diferentes acciones formativas dirigidas a mejorar la calificación profesional de las personas desempleadas, entre ellas dos cursos de atención sociosanitaria, formación en competencias clave de nivel 2 y un curso de operaciones auxiliares de fabricación mecánica, alcanzando un total de 57 participantes.

En esta línea, el Centro Jacinto Benavente desarrolla además los Programas Mixtos de Empleo y Formación promovidos por la Junta, una modalidad que combina formación teórico-práctica y trabajo remunerado mediante un contrato de formación en alternancia desde el inicio del programa.

En el centro se han desarrollado los programas Parques y Jardines V, Auxiliar de Centro II-Duplo y Pintura Decorativa V, en los que participaron 51 personas y se suman las acciones de formación ocupacional del Centro Municipal de Formación Ocupacional que atendió a 108 participantes a lo largo del año.

"Estos programas permiten a las personas participantes obtener una cualificación profesional acreditable mientras adquieren experiencia laboral real mediante la ejecución de obras y servicios de utilidad pública e interés social", han afirmando desde el Consistorio.

NUEVOS PROGRAMAS

Durante el curso que ha transcurrido en 2026, el Ayuntamiento ha continuado esta línea de trabajo con nuevos Programas Mixtos de Empleo y Formación, entre ellos, Parques y Jardines VII, con 12 participantes, y Auxiliar de Centro III-Duplo, integrado por dos grupos de 12 personas cada uno, todos ellos con una duración de seis meses.

Asimismo, el Centro Municipal de Formación Ocupacional ha acogido el proyecto Germina-Va, la Escuela Municipal de Jardinería, Medio Ambiente y Renaturalización Urbana impulsada por el Ayuntamiento de Valladolid para formar y contratar a personas desempleadas en ámbitos relacionados con el empleo verde y la sostenibilidad urbana.

PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN

Por otra parte, el Centro Jacinto Benavente continúa siendo también un espacio de referencia para el desarrollo de programas de orientación laboral y activación del empleo como las Lanzaderas de Empleo impulsadas por la Fundación Santa María la Real, que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento mediante la cesión de instalaciones municipales.

Estas iniciativas ofrecen orientación laboral, acompañamiento individual y grupal, formación en competencias digitales y verdes y herramientas para mejorar la búsqueda de empleo y "favorecen la activación personal y profesional de personas desempleadas con especiales dificultades de inserción".