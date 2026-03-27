Valladolid lanza la campaña Tiempo de Verano 2026 con más de 4.100 plazas, un 4,14% más, y nuevas actividades inclusivas

VALLADOLID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Valladolid lanza la campaña 'Tiempo de Verano 2026' con una amplia programación deportivo-recreativa dirigida a escolares y jóvenes nacidos entre 2020 y 2008, con ampliación hasta 2006 para participantes con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y que contará con 4.127 plazas y nuevas acciones inclusivas.

La oferta se desarrollará del 29 de junio al 28 de agosto y abarcará prácticamente todas las vacaciones escolares a través de plazas distribuidas en 37 actividades y 107 turnos, lo que supone 164 plazas más que en 2025.

La campaña se articula en los programas Campus Deportivos, Campamentos Urbanos, Campamentos de Verano y Cursos Deportivos, organizados en colaboración con entidades y empresas especializadas.

Entre los datos más destacados, el programa de Campus Deportivos, con once modalidades deportivas, recupera el Campus de Atletismo y amplía turnos en Patinaje de Velocidad y Vóley Playa, alcanzando de nuevo las 1.504 plazas, el bloque con mayor demanda en ediciones anteriores.

Con cuatro actividades distintas, los Campamentos Urbanos incorporan como novedad un campamento en el Albergue Juvenil del Pinar de Antequera, con servicio de comida y un turno de inclusión.

Los Campamentos de Verano mantienen 33 turnos y 1.528 plazas, con destinos en Castilla y León y otras comunidades, y continúan la progresividad en la duración de las estancias (5, 6, 7, 8 y 10 días).

Además, se refuerza el modelo de campamentos inclusivos, con entre dos y seis plazas reservadas por turno, alcanzando entre 24 y 72 plazas específicas, un 9,10 por ciento más que en 2025.

El programa de Cursos Deportivos incorpora dos nuevas modalidades --Gimnasia Artística y Kendo-- y suma 365 plazas en 23 turnos de los siguientes deportes: ajedrez, Bádminton, Béisbol, Freestyle, Gimnasia Artística, Kendo, Patinaje Artístico, Salvamento y Socorrismo, Taekwondo y Tiro con Arco.

INSCRIPCIÓN Y NOVEDADES

Las solicitudes telemáticas podrán presentarse del 6 al 16 de abril en la web oficial y en caso de superar la demanda a la oferta, las plazas se adjudicarán mediante sorteo público el 21 de abril.

Las inscripciones de seleccionados se realizarán del 27 de abril al 7 de mayo, seguidas de los plazos para suplentes (14 y 15 de mayo) y la inscripción libre desde el 20 de mayo.

La atención presencial se ofrecerá en el Complejo Deportivo Huerta del Rey, con horarios ampliados durante el periodo de inscripción.

Entre las principales novedades está el incremento del 4,14 por ciento en plazas respecto a 2025, la recuperación del Campus de Atletismo y ampliación de turnos en deportes de alta demanda, un nuevo Campamento Urbano en el Pinar de Antequera, con servicios ampliados, el refuerzo del modelo de inclusión en campamentos urbanos y de verano, nuevas modalidades deportivas en los cursos: Gimnasia Artística y Kendo, y el mantenimiento del horario ininterrumpido de atención al público durante los periodos clave.

Más información sobre las actividades programadas, procedimientos de solicitud e inscripción y demás plazos en: https://campamentos.fmdva.org