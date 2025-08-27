Valladolid lanza la Ruta de Pasiones, un visita guiada por las iglesias, museos y enclaves vinculados a la Semana Santa

El presidente de la Junta de Cofradías, Miguel Vegas; el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un recorrido guiado, denominado 'Ruta de Pasiones', permitirá visitar iglesias, museos y enclaves vinculados a la Semana Santa más allá de los días festivos, con el objetivo de "mantener vivo" este patrimonio cultural y religioso durante todo el año.

Esta iniciativa del Ayuntamiento de Valladolid organizará diversas visitas a las que se podrán asistir, desde el 26 de septiembre, los viernes por la tarde, a partir de las 17.00, y domingos por la mañana, a las 11.00 horas, con un precio de diez euros en la entrada general y ocho euros la reducida.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha explicado en la presentación de este recorrido que el itinerario incluye espacios como el Museo Nacional de Escultura, varias iglesias penitenciales y otros rincones "de la imaginaría permanente" relacionados con la Semana Santa. "No hablamos solo de pasión religiosa, sino también artística, cultural y social, porque la Semana Santa es parte de lo que somos los vallisoletanos", ha destacado.

Por su parte, el presidente de la Junta de Cofradías, Miguel Vegas, ha recordado que estas rutas formaban parte de los compromisos adquiridos por el alcalde antes de las elecciones municipales y ha destacado que "se han cumplido". "La Semana Santa es el principal activo turístico de Valladolid y debemos potenciarla durante todo el año", ha añadido.

Vegas ha señalado además que 2024 registró datos históricos de visitantes, pese a las dificultades meteorológicas que obligaron a suspender la Procesión General. Asimismo, ha avanzado la próxima digitalización de las imágenes procesionales, un proyecto desarrollado junto a la Agencia de Innovación y la Junta de Castilla y León.

Las nuevas rutas comenzarán en la sede de la Junta de Cofradías, ubicada en la calle Fray Luis de León de la capital, e incluirán tanto iglesias penitenciales como parroquias de "gran valor patrimonial", como la iglesia de Jesús, donde se podrá contemplar la figura de 'Nuestro Padre Jesús Nazareno', atribuido a Juan de Ávila, y la iglesia de las Angustias, con la 'Virgen de las Angustias', de Juan de Juni.

Por último, la ruta finalizará en el Museo Nacional de Escultura donde se podrá visitar los pasos procesionales de Gregorio Fernández, 'Camino del Calvario', y el de la 'Elevación de la Cruz', de Francisco del Rincón, con el objetivo de ofrecer una visión más amplia del patrimonio religioso vinculado a la Semana Santa vallisoletana.