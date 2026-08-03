Valladolid, León, Salamanca y Zamora, provincias con más dictámenes del Consejo Consultivo en el primer semestre de 2026

VALLADOLID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Valladolid, con 59 dictámenes; León, con 47; Salamanca, con 34, y Zamora, con 25 son las provincias de las que proceden el mayor número de dictámenes del Consejo Consultivo de Castilla y León durante el primer semestre de este año.

A continuación se sitúan Burgos, con 24; Palencia, con 13; Avila, con doce, y Soria, con nueve, a los que se suman otros nueve dictámenes cuyo ámbito territorial pertenece a varias provincias, según ha informado el Consejo Consultivo en un comunicado recogido por Europa Press.

El Consejo Consultivo ha aprobado 242 dictámenes y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha resuelto 150 recursos durante el citado periodo.

Del total de dictámenes, 157 proceden de consultas de las administraciones locales, 83 de la administración autonómica y dos de las universidades públicas.

En cuanto a las materias dictaminadas, la mayoría, concretamente 189 dictámenes, corresponden a asuntos de responsabilidad patrimonial.

Por materias, el mayor número, un total de 53, provienen de expedientes de responsabilidad patrimonial de ámbito vial, defectos de distinta naturaleza en calzadas, aceras, parques y otras zonas de deambulación.

En relación con la actividad del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, durante el primer semestre del año, se han resuelto 150 recursos, la mayor parte relacionados con contratos de servicios.

El presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez de Vega, ha destacado que los datos reflejan que las administraciones y los ciudadanos confían en el Consultivo como "garante de la legalidad de la actuación administrativa y de los derechos ciudadanos".

Asimismo, ha subrayado el "compromiso" de la institución por "contribuir a la garantía general del Estado de Derecho en la Comunidad, a través de sus atribuciones, y velar por los derechos e intereses legítimos de los castellanos y leoneses".