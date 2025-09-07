Valladolid logra un nuevo récord mundial con la tarta de San Lorenzo más larga del mundo

VALLADOLID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Valladolid ha batido un nuevo récord mundial este domingo al elaborar la tarta de San Lorenzo más larga del mundo, con un total de 325 metros y 4.500 raciones, lo que ha superado la marca establecida el 25 de mayo en Malasia con 221,63 metros y 4.399 raciones.

El evento, organizado en el marco de las fiestas de la Virgen de San Lorenzo, ha reunido a unas 10.000 personas, según datos de la organización, que aguardaban para conseguir una porción de tarta mientras voluntarios y miembros de la organización completaban el montaje de esta línea repostera.

Durante la espera, el público ha disfrutado de acrobacias, pole dance y sorteos, en un ambiente festivo amenizado antes del reparto de las raciones, que ha corrido a cargo de las jugadoras del CPLV Panteras y las de El Salvador, pregoneras de las fiestas de este año.

Al acto han asistido el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, quien antes de conocerse el resultado ya se mostraba convencida de que se lograría el récord. "Estoy segura de ello porque esto es Valladolid", ha afirmado ante los miles de asistentes.

El reconocimiento ha sido validado por Official World Record, institución internacional con sede en España, apoyada por el Colegio de Notarios de Europa.

Su presidente, David Ventura, y la vicepresidenta, Sandra López, han destacado el valor de la iniciativa "por recuperar tradiciones culinarias locales y convertirlas en patrimonio colectivo".

La receta, elaborada por 15 pastelerías y obradores de la ciudad, ha combinado hojaldre, crema de naranja, bizcocho de chocolate y una chocolatina blanca con la imagen de la Virgen.

Para su preparación se han empleado 300 litros de leche Gaza, 120 kilos de azúcar Acor, 2.400 huevos, 90 kilos de naranja confitada Helios, 38 kilos de chocolate, 38 kilos hojaldre y 75 planchas de bizcocho, con el apoyo técnico del Cetece.