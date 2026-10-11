Valladolid organiza el 16 y 17 de octubre una visita teatralizada y una ruta para acercar la figura de Santa Teresa

VALLADOLID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid celebrará la festividad de Santa Teresa de Jesús, que se conmemora cada 15 de octubre, con una visita teatralizada y una ruta guiada los días 16 y 17 para acercar la historia y el patrimonio vinculados con la fundadora de la Orden de las Carmelitas Descalzas.

La ciudad, integrante de la Red de Ciudades Teresianas de España, ofrecerá estas dos actividades gratuitas impulsadas a través de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo.

La primera propuesta será la visita teatralizada 'La hermana Teresa en Valladolid', que se celebrará el 16 de octubre, en dos pases, a las 12.00 y 17.00 horas, con un máximo de 35 plazas por pase.

Esta actividad tendrá como punto de encuentro la fuente de la Plaza de Zorrilla y permitirá descubrir, a través de la interpretación y la narración, la presencia de Santa Teresa en Valladolid, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Al día siguiente, 17 de octubre, será el turno de la visita guiada 'Ruta de Santa Teresa en Valladolid', también con dos pases a las 12.00 y 17.00 horas y un máximo de 35 plazas en cada uno.

El punto de encuentro será la Plaza de Santa Ana, desde donde comenzará un recorrido por los espacios de la ciudad relacionados con la estancia y la trayectoria de Santa Teresa de Jesús.

Ambas actividades serán gratuitas y las plazas podrán reservarse desde este domingo, 11 de octubre, con un máximo de dos plazas por persona, tanto por teléfono como de forma presencial en las Oficinas de Turismo de Valladolid.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Valladolid busca poner en valor su patrimonio teresiano y su vinculación con "una de las figuras más relevantes de la historia religiosa y cultural de España".