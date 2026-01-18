Valladolid participa como ciudad invitada en Jaipur Literature Festival 2026

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, interviene en el Jaipur Literture Festival 2026. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El festival literario más importante de Asia, Jaipur Literature Festival, con más de medio millón de participantes, ha contado con la ciudad de Valladolid como invitada de honor durante la celebración de su 19 edición.

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, ha asistido a la cita, donde ha presentado ante los asistentes la única edición internacional del mismo en un país de habla no inglesa, la JLF Valladolid.

Por tercer año consecutivo, el Campo Grande de la ciudad albergará la celebración de este evento "consolidado como una cita cultural única en España, que despierta un notable interés entre el público local y los turistas", tal y como ha destacado la concejala.

Además, este evento permite a Valladolid "convertirse en un espacio de encuentro entre diferentes tradiciones, sensibilidades y formas de entender el mundo", ha añadido, según un comunicado del Ayuntamiento recogido por Europa Pres.

La JFL de Valladolid se desarrollará del 11 al 14 de junio con una amplia programación de actividades no sólo literarias que permitirán a todos los asistentes el intercambio de ideas entre diferentes culturas, con un "enfoque especial" en la conexión entre la India y el mundo hispanohablante.

Además, en este año tan especial, el Año Dual España-India 2026, dedicado a la Cultura, el Turismo y la Inteligencia Artificial, Fever, plataforma tecnológica global líder en descubrimiento de experiencias de cultura y entretenimiento, ha renovado su apuesta por JLF Valladolid.

Tal y como ha indicado el Consistorio, esta alianza "consolida" la edición española del festival y permite "co-construir un evento de primer nivel internacional" debido al respaldo de una marca que entiende el entretenimiento como un "puente entre culturas" y que apuesta por colaborar con una entidad local española con "gran protagonismo" en India, como es el Ayuntamiento de Valladolid, y con la Fundación Casa de la India.

Por otro lado, la agenda de trabajo de la concejala en India ha puesto igualmente el foco en la cooperación académica, la promoción del español y la proyección internacional de Valladolid como destino turístico.

En ese sentido, la delegación vallisoletana formada por Jiménez, el director y el responsable de programación de la Fundación Casa de la India, Guillermo Rodríguez y David Rodríguez, respectivamente, junto al rector y la vicerrectora de Internacionalización de la UVa, Antonio Largo y Paloma Castro, respectivamente, ha sido recibida en la mañana del sábado en el Rectorado de la Universidad de Rajastán.

Ahí se ha mantenido un encuentro institucional centrado en la cooperación académica y en la promoción de Valladolid como destino preferente para estudiantes indios interesados en el aprendizaje y perfeccionamiento del español, así como en la realización de estudios universitarios en general.

Posteriormente, la delegación vallisoletana se ha reunido con el profesorado del Departamento de Lenguas Europeas de la Universidad de Rajastán y lectores de español.

Finalmente, durante la tarde del domingo en India, se ha llevado a cabo un encuentro con la Dirección General de Turismo de Rajastán, con el objetivo de explorar vías de colaboración en materia de promoción turística y cooperación institucional.