Valladolid: La Policía Municipal interviene pistola simulada en una jardinera de Santiago

Pistola localizada en una jardinera del centro de Valladolid. - POLICÍA MUNICIPAL VALLADOLID

VALLADOLID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Valladolid ha intervenido una pistola falsa, pero con apariencia real, que un ciudadano había localizado en una jardinera ornamental situada en la céntrica calle Santiago, con el fin de evitar la posibilidad de que pudiera ser utilizada para cometer algún ilícito penal.

Según han informado a Europa Press fuentes policiales, en la jornada de este lunes, un ciudadano llamó a la Policía Municipal para informar de que había una pistola oculta en una jardinera de la calle Santiago. Resultó ser una réplica, que estaba pintada de negro, tanto la boca del cañón como el seguro, por lo que tenía apariencia de "arma real".

Se intervino preventivamente el objeto ante la posibilidad de que pudiera ser utilizada para cometer un ilícito penal y la Policía Municipal ha realizado las diligencias oportunas.