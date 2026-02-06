Valladolid se prepara para un 'CarnaVall' cargado de "creatividad y risas"

Irene Carvajal y Carolina Castro en la presentación del programa del Carnaval 2026 de Valladolid en el Teatro Calderón. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las calles y plazas de Valladolid se preparan para un Carnaval cargado de "creatividad y risas" con los tradicionales pasacalles y batucadas que aportarán un toque festivo y rítmico por el centro y múltiples barrios de la ciudad, en esta edición que se desarrollará entre el 13 y el 17 de febrero bajo el lema 'Has puesto mi corazón del revés'.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, ha informado hoy de las actividades con las que la Federación Municipal de Cultura (FMC) del Ayuntamiento de Valladolid celebrará el Carnaval, acompañada por la gerente del Centro Comercial Vallsur, Carolina Castro.

Irene Carvajal ha indicado que quieren convertir las calles en un "escenario urbano" para vivir un evento lúdico "vibrante" que se extenderá por los múltiples barrios de la capital del Pisuerga, con el objetivo de que todos los vallisoletanos puedan vivir la experiencia de las mascaradas.

Carolina Castro ha señalado que es un "honor" y agradece al Consistorio por la oportunidad de participar en la organización de un festival cargado de "creatividad y emoción".

Esta batería de propuestas diseñadas para todos los públicos se podrá disfrutar de un ambiente "animado" propio de esta celebración con los set de DJs o el baile de máscaras en el Mercado del Val.

Los talleres, actividades temáticas y 'minidiscos' familiares de la iniciativa 'Carnavalópolis', las fiestas carnavalescas en el LAVA y un concurso de disfraces, junto con las propuestas temáticas de los museos, completan el programa del Carnaval en Valladolid.

MÚSICA Y DESFILES EN LAS CALLES

La agenda arrancará el próximo viernes a partir de las 11:00 horas con el 'Carnaval de los coles', un desfile que reunirá a escolares de varios centros de la ciudad, para recorrer el Paseo Central del Campo Grande, la calle Santiago hasta la Plaza Mayor, donde estarán acompañados por la banda de la Escuela Municipal de Música y zancudos, para la posterior celebración de un concurso de disfraces.

Este mismo día, a las 17.00 horas, tendrá lugar el primero de los pasacalles en el entorno de Covaresa, al que seguirá una competición de disfraces y una chocolatada; a las 18.00 horas habrá un segundo desfile en el barrio del Pinar de Jalón y a partir de las 21.00 horas tendrá lugar una nueva batucada en el entorno de la Catedral y la Iglesia de la Antigua.

Así, el sábado 14 de febrero, entre las 20.00 y las 21.00 horas, la música brasileña animará tres desfiles que partirán de las plazas de España, Zorrilla y Portugalete y confluirán en la Plaza Mayor.

La experiencia se repetirá un día después, el domingo 15, entre las 13.00 y las 15.00 horas, con cuatro nuevas batucadas que saldrán de la calle Francisco Zarandona y de las plazas de España, Zorrilla y Portugalete para encontrarse en la Plaza Mayor.

Los pasacalles animarán el lunes 16 de febrero las calles de los barrios Huerta del Rey, Girón y Villa del Prado (desde las 16.30); de La Victoria (a partir de las 17.30) y de San Isidro y Pajarillos (también desde las 17.30).

Por último, el martes 17 se celebrarán desfiles con música en los barrios Delicias, Belén y Pilarica (con comienzo a las 17.00 horas).

La música electrónica también tendrá su espacio en calles de la ciudad; una novedad de la edición anterior que vuelve a introducirse en el programa.

El set de DJ Juan Laforga & Especial Curação ambientará el entorno de la calle Cascajares el viernes 13 de febrero y la plaza de Martí y Monsó el sábado 14, entre las 19.30 y las 22.00 horas, un horario pensado para conciliar el programa con el descanso de los vecinos.

FIESTAS Y BAILES DE 'CARNAVALL'

Los vallisoletanos podrán disfrutar de las propuestas festivas organizadas por la Fundación Municipal de Cultura en la Cúpula del Milenio y el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA).

El sábado día 14, el LAVA anticipará el ambiente carnavalesco Coplatrónica, una experiencia musical y escénica que híbrida copla y ritmos electrónicos. Las entradas para este espectáculo están disponibles a un precio de 12 euros tanto en taquilla como en la página web lavavll.es (servicio con recargo).

El domingo, la Cúpula del Milenio acogerá espectáculos de baile con las secciones infantiles (12.00) y de adultos (18.00) de escuelas de danza de la ciudad y el alfoz, la sesión concluirá con un baile social.

Desde las 13.00 horas, el Mercado del Val acogerá un baile de máscaras amenizado con la música de Barba Dixie Band y el enérgico baile de los Lindy Monkeys.

Ese mismo día a las 18.30 horas, acogerá una gran fiesta de disfraces con la música del proyecto 'Arigato-cuentos que te canto', que transforma los cuentos favoritos de los niños en canciones y bailes.

Por último, el martes 17 de febrero se celebrará otro concurso de disfraces para público infantil en la Cúpula del Milenio, donde los más pequeños podrán participar en las categorías de mejor disfraz individual, de pareja o de grupo, y ganar tarjetas regalo por cortesía del Centro Comercial Vallsur; las inscripciones se realizarán de forma presencial ese mismo día, entre las 17.00 y las 18.00 horas.

La tarde estará animada por el grupo Pimpineja y la presentadora Popy Vegas, quienes pondrán música y un toque de diversión al evento.

Como colofón, después de la entrega de premios habrá una chocolatada y se celebrará el entierro de "la sardinilla" al son de la charanga Los Chigüitos.

TALLERES PARA NIÑOS Y FAMILIA

Durante el fin de semana y el periodo de vacaciones escolares, los más pequeños de la casa podrán participar en diferentes propuestas lúdicas y educativas.

La propuesta 'Carnavalópolis' invitará a jugar y disfrazarse en familia a través de espacios y actividades temáticas, como zonas para realizar un maquillaje fantástico o talleres para decorar una tradicional sardina de Carnaval, entre otras propuestas.

Las carpas, instaladas en la plaza del Portugalete, abrirán el sábado 14 y el domingo 15 de febrero de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y el lunes 16 y martes 17, sólo en horario de tarde.

Además, el sábado, el domingo y el lunes habrá un 'fin de fiesta' con una 'minidisco' familiar de 20.00 a 21.00 horas.

El Museo de la Ciencia acogerá el espectáculo interactivo Las aventuras de Dinomaxi en Carnaval, asociado a su exposición 'Dinosaurios. Gigantes de la Patagonia'.

La actividad, que tendrá lugar los días 16 y 17 de febrero a las 12.00h, está dirigida a niños a partir de 4 años y su precio es de cuatro euros (dos en tarifa reducida).

La programación del centro se completa con sesiones especiales de su planetario y una visita guiada a la exposición 'Astronautas' el domingo 15 de febrero a las 12.15 horas.

Para finalizar, el Museo Patio Herreriano acogerá talleres para niños de entre 6 y 11 años en los días no lectivos, lunes y martes de Carnaval, en horario de 11.30 a 13.00 horas, con un precio de dos euros por niño y día y las inscripciones pueden realizarse en la recepción del centro.

El itinerario del Carnaval en Valladolid puede consultarse y descargarse en la página web de la Fundación Municipal de Cultura, cultura.valladolid.es