Valladolid es la quinta ciudad que se suma al recorrido nacional de 'Puertas que abren historias'

VALLADOLID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Valladolid es la quinta que ha acogido este viernes, 19 de septiembre, en Plaza Zorrilla la campaña de captación y sensibilización sobre el acogimiento familiar, 'Puertas que abren historias', tras comenzar el pasado 6 de mayo en Madrid y pasar por Toledo, Santiago de Compostela y Zaragoza.

En el ámbito regional, junto a Valladolid se han sumado las ciudades de Segovia y Salamanca al apoyo de la iniciativa junto a la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF), tal y como ha explicado el presidente de la Asociación Regional de Familias Adoptantes y Acogedoras de Castilla y León, Javier Álvarez Osorio.

La directora en administración y gestión organizacional de ASEAF, Beatriz Vallejo, ha señalado que el objetivo de la asociación es dar un hogar a los niños de entre 0 y 6 años que viven en los centros residenciales. "Hay que obtener un movimiento familiar y conseguir abrir las puerta a estos niños", ha señalado.

El número de niños dentro del programa de acogida es de 685, mientras que 725 están adoptados por familias, pero una gran parte vive con otros familiares. La cifra de los que se encuentran en un hogar diferente al de sus parientes más cercanos es de 308.

Otra de las asistentes a la presentación ha sido la directora general de Familia, Infancia y Atención a la Diversidad, Fernanda Álvarez Molina, quien ha puesto de relieve que las campañas 'Puertas que abren historias' y 'Donde abrazan 2, abrazan 3' han aumentado, a través del Fondo Social Europeo, el número de familias que puedan dar el paso a realizar el acogimiento familiar mediante una compensación económica, aunque no lucrativa, e incentivarlo mediante un sistema temporal, "Cualquier niño tiene el derecho y la expectativa de poder participar en un entorno familiar", se ha felicitado.

La campaña viajará a la comunidad de Andalucía en los próximos días y tiene como objetivo finalizar en la capital madrileña.