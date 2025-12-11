Valladolid recoge en Bruselas el título de Ciudad Europea del Deporte 2026 como "un punto de partida" para el futuro

La concejal de Participación Ciudadana y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, Mayte Martínez, con la bandera que identifica a Valladolid como Ciudad Europea del Deporte. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Participación Ciudadana y Deportes del Ayuntamiento de Valladolid, Mayte Martínez, ha recogido este jueves en el Parlamento Europeo, en Bruselas, el galardón que acredita a Valladolid como Ciudad Europea del Deporte 2026, otorgado por ACES Europe y que "sitúa a la ciudad entre las grandes referencias deportivas del continente".

Valladolid recoge este título junto a otras 20 ciudades europeas, entre ellas las españolas Cáceres, El Vendrell (Tarragona), Olot (Girona), Palencia, Móstoles y Torrejón de Ardoz (Madrid).

Durante el acto, según han señalado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, Martínez ha destacado "el enorme orgullo que supone para Valladolid recibir este prestigioso reconocimiento ante las instituciones europeas", y ha subrayado que la distinción "abre nuevas oportunidades de proyección internacional, impulso económico y promoción del deporte como herramienta de salud, inclusión y cohesión social".

RECONOCIMIENTO AL MODELO DEPORTIVO DE VALLADOLID

ACES Europe, según las mismas fuentes, ha valorado especialmente el compromiso de Valladolid con el deporte para todos. En su día, a través de un comunicado oficial, la asociación "ensalzaba que la ciudad "constituye un ejemplo loable en la promoción del deporte como medio para mejorar la salud, fomentar la integración social y promover el respeto".

Asimismo, la entidad "destaca la política deportiva ejemplar del municipio, con instalaciones de calidad, programas bien estructurados y una amplia variedad de actividades que atienden a todas las edades y condiciones".

Mayte Martínez ha recordado durante su intervención que "Valladolid respira deporte por sus cuatro costados", y que la ciudad cuenta con "una ciudadanía activa que llena, con más de 20.000 usuarios diarios, nuestras instalaciones deportivas, con una media de más de 16.500 participantes y 1.500 equipos en deporte escolar".

UNA RED DEPORTIVA "SÓLIDA Y EN CRECIMIENTO"

El Ayuntamiento ha subrayado que la ciudad dispone de "una extensa red de instalaciones" que incluye 26 polideportivos municipales, el Estadio José Zorrilla, siete piscinas climatizadas, cinco piscinas de verano, numerosos campos de fútbol, tenis, pádel, frontones y centros especializados en disciplinas como piragüismo, ciclismo, golf o tiro olímpico, además de 72 pistas polideportivas exteriores y múltiples espacios para deporte urbano.

Este ecosistema deportivo es dinamizado por más de 140 clubes federados, 53 federaciones autonómicas y 86 colegios participantes en los juegos escolares, alcanzando un total de más de 60.000 usuarios en todas las instalaciones municipales.

En los últimos años, han añadido, Valladolid ha consolidado un calendario deportivo de primer nivel. Solo en 2024 se registraron 85.000 deportistas y más de 100.000 acompañantes, lo que supone un importante retorno económico.

La ciudad acogió más de 140 eventos de carácter autonómico, nacional e internacional, y en 2025 se han desarrollado grandes acontecimientos, entre ellos el Premier Pádel P2, la Final de la Copa del Rey de Rugby, la Contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España, el Cross Internacional Ciudad de Valladolid, así como numerosos campeonatos de España en diversas disciplinas.

Asimismo, Martínez ha recordado que la 44ª Gala Nacional del Deporte y el 61º Congreso Nacional de la Prensa Deportiva, celebrados en marzo en Valladolid, fueron "clave para la obtención de este reconocimiento europeo".

2026, "UNA OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA"

La edil del PP ha garantizado que el Ayuntamiento "seguirá potenciando y ampliando las políticas deportivas, formativas y saludables para toda la ciudadanía, con especial atención a programas inclusivos, deporte escolar, instalaciones accesibles y eventos de repercusión nacional e internacional".

"Este galardón no es un punto final, sino un punto de partida. Valladolid afronta el reto con orgullo, responsabilidad y la convicción de que el deporte es una de nuestras grandes señas de identidad", ha concluido.

La asociación sin ánimo de lucro ACES Europe otorga varios títulos relativos a la actividad deportiva, como el de Ciudad, Comunidad, Región e Isla Europea del Deporte, compartidos, así como los de Capital Europea del Deporte (Nápoles en 2026) y Capital Mundial del Deporte (Bakú, Azerbaiyán), que en ambos casos son exclusivos.