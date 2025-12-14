Valladolid reconoce con dos parques a Luis Maté y Jesús Olea, figuras "profundamente queridas" en el Barrio España

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, inaugura los parques Luis Maté y Jesús Olea - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Valladolid ha reconocido con dos nuevos parques al tendero Luis Maté y el maestro Jesús Olea, figuras "profundamente queridas" por los vecinos del Barrio España, espacios que no son solo zonas de encuentro, descanso y convivencia, sino también pulmones verdes que contribuyen a mejorar la calidad del aire, la biodiversidad y el bienestar de los vecinos, lo que refuerza el compromiso del Ayuntamiento con un urbanismo "más sostenible y humano".

El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha inaugurado este domingo estos dos nuevos espacios verdes durante un acto en el que ha estado acompañado de representantes vecinales y familiares y amigos de los homenajeados.

La primera parte del acto ha tenido lugar en la calle Monegros, donde se ubica el Parque Luis Maté, en referencia al conocido comerciante del barrio cuya tienda ha formado parte de la vida cotidiana de generaciones de vecinos.

A continuación, los asistentes han realizado un breve recorrido a pie hasta el Parque Jesús Olea, situado en la confluencia de las calles Tierra de Campos y Serranía de Ronda.

A este respecto, Carnero ha recordado la labor educativa de Olea: "Jesús Olea no solo ha enseñado a leer y a escribir; ha enseñado a convivir, ha ayudado a construir una comunidad. Su huella humana y pedagógica ha marcado profundamente este barrio y es justo que ese legado permanezca en el espacio que hoy lleva su nombre".

El regidor también ha destacado además que ambos parques representan "la esencia de lo que queremos para Valladolid", ya que son espacios verdes de calidad que celebren la historia social de los barrios y den protagonismo a quienes los han hecho crecer con su "trabajo, su dedicación y su ejemplo".