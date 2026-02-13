Valladolid reconoce la trayectoria de las figuras radiofónicas Carlos Blanco, Paco Forjas y Javier Ares

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, interviene en presencia de los tres homenajeados en los II Premios de la Radio Ciudad de Valladolid, Carlos Blanco, Javier Ares y Paco Forjas. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha entregado este viernes los II Premios de la Radio Ciudad de Valladolid, con los que ha reconocido la labor en el medio de tres figuras radiofónicas que aunque ninguno de ellos nació en la capital vallisoletano están "enraizados" en ella, como son Carlos Blanco, exjefe de Programación de Radio Valladolid; Paco Forjas, corresponsal de Radio Nacional de España en múltiples destinos; y Javier Ares, director de Radioestadio en Onda Cero durante más de una década.

El acto de entrega de estos galardones se ha celebrado con motivo del Día de la Radio y a continuación del mismo se ha realizado en el propio Salón de Recepciones del Ayuntamiento un programa conjunto especial con la participación de Radio Nacional de España, COPE, Cadena SER, Onda Cero, esRadio y Vive Radio, emitido de forma simultánea por todas ellas.

Cabe apuntar que, tras las críticas del pasado año por parte del Grupo Municipal Socialista a este mismo acto al considerar que el alcalde, Jesús Julio Carnero, había "dejado fuera" a los miembros de la oposición, en este caso han asistido concejales del PSOE e incluso uno de ellos, Luis Vélez, ha entregado junto al regidor uno de los galardones a Javier Ares.

El alcalde ha comenzado por destacar el papel "radicalmente esencial" de la radio, que considera que mantiene su importancia pese a la competencia de nuevos medios y sigue con un papel de "acompañamiento" en una sociedad que asiste a una creciente "soledad no deseada".

También ha querido mostrar su "gratitud en nombre de la ciudad" por la labor "encomiable de información" a todos los profesionales y especialmente a los tres a los que se ha premiado en esta se4gunda edición, de los que ha destacado que pese a no haber nacido en la ciudad están "plenamente integrados en el hecho de ser vallisoletanos" o "enraizados" en la capital.

El alcalde ha aprovechado el acto para anunciar que la ciudad contará con una 'Plaza de la Radio', ya que dará este nombre a la plazuela que existe en la confluencia de las calles Teresa Gil y San Felipe Neri, "un pequeño rincón" junto al cual, en el local que actualmente ocupa la Residencia Reyes Católicos, se creó Radio Castilla en 1934, la primera emisora de la ciudad y embrión de la actual Radio Valladolid (Cadena SER).

Curiosamente esta emisora vincula a los tres homenajeados, que en algún momento de sus carreras pasaron por ella. De hecho, unos jóvenes Carlos Blanco y Javier Ares coincidieron en ella en los años 70 del pasado siglo.

CARLOS BLANCO.

De los tres premiados, la presencia más aclamada ha sido la de Blanco, segoviano de nacimiento, que arrancó su carrera precisamente en Radio Valladolid y que vivió de cerca el desarrollo de los servicios informativos en los años 70. Posteriormente, trabajó en el Centro territorial de TVE en Castilla y León, durante los años 90 fue jefe de programación de Radio Valladolid y en la SER ejerció como director regional de Contenidos en Canarias y director regional de Contenidos en SER Castilla y León a partir de 2009.

Ya jubilado y aquejado de una enfermedad que afecta su movilidad, Blanco ha dirigido unas palabras a los presentes en las que ha recordado especialmente a uno de sus maestros, Rafael González Yáñez, que puso en marcha Radio Valladolid a mediados de los 60. Blanco ha recordado sus inicios en los que la radio en la ciudad "era música, pero también concursos, participación de oyentes o acciones solidarias", al tiempo que ha reivindicado la radio "en las buenas y en las malas".

JAVIER ARES.

Javier Ares, zamorano, comenzó también en Radio Valladolid "haciendo de todo" y después de diez años en lo que ya funcionaba ya como emisora de la SER y otra década en Antena3 Radio, se fue a Madrid para dirigir los Deportes de esa cadena y, a partir de 2002 hacerse cargo del programa Radioestadio de Onda Cero. Es el único de los tres que sigue en activo y de hecho ha partido antes de finalizar el acto porque tenía que narrar una prueba ciclista en Eurosport.

De hecho, el alcalde de la ciudad ha calificado de "míticas" sus retransmisiones de ciclismo, algo que Ares ha explicado que comenzó a hacer porque era lo que se le daba "menos mal".

Otro nexo en común de los tres galardonados ha sido el recuerdo de compañeros y la nostalgia, y Ares se ha acordado especialmente de Luis Arias y Vicente Ballester, ambos fallecidos y premiados en la primera edición de estos galardones.

PACO FORJAS

Paco Forjas, nacido en Madrid y que también dio algunos de sus primeros pasos en Radio Valladolid, fue corresponsal de Radio Nacional de España, en destinos como Berlín, París u Oriente Medio, donde ejerció durante diez años. El locutor e informador, ya jubilado, ha mencionado a muchos de sus compañeros de profesión en Valladolid a los que reconoce que ha "copiado", como el propio Carlos Blanco, José Miguel Ortega, Luis Miguel de Dios, Fede Gallego, Carlos Flores, o Quintín Rodríguez, entre otros, antes de emocionarse al recordar a su técnico en RNE Julio Moyano.

La nostalgia también ha tenido presencia con el recuerdo de las abuelas, pues en el caso de Forjas ha evocado las tardes en las que escuchaba 'Ustedes son Formidables' "acurrucado" junto a su abuela.