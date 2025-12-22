Valladolid reconocerá la trayectoria de Demetrio Nieto con una placa en el campo de fútbol de Don Bosco

VALLADOLID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid instalará una placa conmemorativa en el campo de fútbol de Don Bosco en reconocimiento a la labor desarrollada por Demetrio Nieto Padrones, presidente del Club Deportivo Don Bosco desde 1992 hasta su fallecimiento este pasado sábado.

Durante más de tres décadas, Demetrio Nieto desempeñó un papel relevante en el impulso del deporte de base en el barrio de Pajarillos, contribuyendo a la consolidación del Club Deportivo Don Bosco como una entidad de referencia en la formación deportiva y en la integración social a través del fútbol.

Su gestión coincidió con una etapa de especial complejidad social en el entorno del antiguo poblado de La Esperanza, donde el deporte se configuró como una herramienta estructural para ofrecer alternativas educativas y de ocio a menores y jóvenes, han informado a Europa Press fuentes municipales.

Bajo su presidencia, el club experimentó un crecimiento sostenido, pasando de contar con tres equipos a integrar actualmente a más de 300 deportistas, distribuidos en más de 20 equipos, con participación de niños y niñas de diversas nacionalidades.

Este desarrollo fue acompañado por la mejora de las instalaciones deportivas, destacando la transformación del antiguo campo de tierra en un campo de hierba artificial en 2008, así como la posterior ampliación con un campo de fútbol siete.

Las mismas fuentes han apuntado que la filosofía de acceso abierto del Club Don Bosco ha permitido que actúe como un agente de cohesión social dentro del tejido deportivo vallisoletano, reforzando el papel del deporte como elemento de inclusión, convivencia y vertebración comunitaria.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Valladolid reconoce una trayectoria vinculada al desarrollo del deporte de base y a la utilización de las instalaciones deportivas municipales como espacios de convivencia e inclusión y trata de subrayar el valor del deporte como herramienta de cohesión social y como parte esencial de las políticas públicas deportivas en los barrios de la ciudad.