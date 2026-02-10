Valladolid refuerza la promoción internacional de la ciudad en Roma, donde presenta su Semana Santa

Viaje institucional de Valladolid a Roma. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Valladolid refuerza su proyección internacional como destino turístico, cultural idiomático y religioso durante un viaje institucional a Roma, donde ha desarrollado un programa de trabajo que ha permitido a la ciudad consolidar alianzas estratégicas para la promoción de uno de sus principales atractivos como es la Semana Santa, que este miércoles se presentará al Papa León XIV.

La delegación de Valladolid ha estado formada por el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, el arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello, el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, y de la Junta de Cofradías de Semana Santa, Luis Miguel Vegas, junto con otros miembros de la misma.

La organización de la acción ha sido coordinada por la Sociedad Mixta para la promoción del Turismo de Valladolid, con su gerente, Juan Manuel Guimeráns, al frente, han informado a Europa Press fuentes municipales.

El alcalde de Valladlid ha apuntado que el "mejor sitio" para enseñar y expresar la Semana Santa es la "Ciudad Eterna" de Roma, que mostrarán al Papa.

"Desde Valladolid estamos emocionados", ha asegurado Jesús Julio Carnero, quien ha explicado que también se estado en el Instituto Cervantes, "la embajada cultural de los españoles en cualquier lugar del mundo", y se ha mantenido un "encuentro muy entrañable" en la Plaza Anabona a través de "una figura señera castellana" como es la del segoviano Esteban Vicente.

También se ha mantenido en Turespaña un encuentro con los distintos operadores turísticos para darles a conocer la realidad de la Semana Santa desde el punto de vista religioso, pero también cultural, social y turístico.

"Queremos que cada vez se conozca más la Semana Santa de Valladolid, porque eso hará que la Semana Santa de Valladolid tenga mayor grandeza. La tiene en sí misma, pero queremos dársela a todos aquellos que se quieran acercar a Valladolid", ha agregado el primer edil.

ENCUENTROS PROMOCIONALES

La agenda institucional ha incluido una reunión con el director de la Oficina Española de Turismo en Roma, Gonzalo Ceballos, y su equipo, con quien se han abordado las oportunidades de promoción y posicionamiento de Valladolid en el mercado italiano.

En este contexto, la delegación ha visitado el Centro Multimedia Interactivo de Turespaña, donde ha realizado una presentación ante especialistas del sector en Italia para dar a conocer la Semana Santa de Valladolid como un recurso turístico de interés internacional, subrayando su singularidad artística, su valor patrimonial y su capacidad de atracción de visitantes.

Durante el acto se ha presentado, además, el cartel oficial de la Semana Santa 2026, como parte de la estrategia de difusión y promoción anticipada de este evento declarado de interés turístico internacional en 1980.

La delegación ha mantenido también un encuentro con el director del Instituto Cervantes en Roma, Ignacio Peyró, en el que Valladolid se ha presentado como un referente de turismo cultural y de aprendizaje del español, destacando su oferta patrimonial, artística y académica. En el marco de esta reunión el Director del Instituto ha invitado a la delegación a visitar la exposición 'Esteban Vicente. El pintor de la realidad', inaugurada el pasado mes de enero.

Valladolid continúa así avanzando en su estrategia de internacionalización turística, fortaleciendo su presencia en mercados clave como el italiano, identificado en el Plan estratégico de turismo de Valladolid 2024-2027 como uno de los destinos prioritarios, dada la gran cantidad de turistas de esa nacionalidad que visitan nuestro país.

El Ayuntamiento ha señalado que hacerlo de la mano de la Semana Santa y la enseñanza del idioma contribuye a consolidar la imagen como un destino con identidad propia, tradición y una destacada oferta turística y cultural durante todo el año.