Valladolid registra en junio un crecimiento del 21% en viajeros y pernoctaciones y supera los 52.000 visitantes

Plaza Mayor de Valladolid - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Valladolid ha cerrado el mes de junio de 2026 con un total de 52.556 viajeros, lo que supone un incremento del 21,6 por ciento, mientras que las pernoctaciones han aumentado un 21 por ciento hasta situarse muy cerca de las 100.000 estancias, unos datos "muy positivos" para la ciudad.

Las cifras destacan especialmente al contrastar con la tendencia registrada tanto a nivel autonómico como en el conjunto del país, donde el mes de junio ha cerrado con descensos variables en el conjunto de datos turísticos, ha destacado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Estos datos turísticos pertenecen al Observatorio Turístico de Valladolid, elaborados a partir de la información del Instituto Nacional de Estadística (INE) y de la Asociación de Empresarios de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Valladolid AEVAT-CEOE.

La ciudad ha experimentado un "importante incremento" tanto en el número de viajeros como en pernoctaciones respecto al mismo mes del año anterior, con un incremento del 18,6 por ciento en el número de viajeros y un 12,4 por ciento las pernoctaciones.

Además, la capacidad alojativa continúa creciendo y durante el mes de junio la ciudad ha alcanzado 4.926 plazas de alojamiento, un 9,6 por ciento más que hace un año y, del total de estas plazas, algo más del 84 por ciento corresponde a establecimientos hoteleros, mientras que el 16 por ciento restante pertenece a apartamentos turísticos, que suman un total 784 plazas.

El aumento de visitantes responde a un mes marcado por grandes eventos deportivos, como el Premier Padel Ciudad de Valladolid; musicales, como el Festival Conexión Valladolid; e internacionales, como el 'Jaipur Literature Festival Valladolid'; todos ellos patrocinados por el Ayuntamiento de Valladolid a través de la Sociedad Mixta de Turismo.

Por su parte, los apartamentos turísticos, dentro de su menor peso relativo, mantienen un excelente comportamiento, con aumentos del 32,7 por ciento en viajeros y del 46 por ciento en pernoctaciones.

Por otra parte, durante el mes de junio, más del 20 por ciento de los viajeros alojados han sido extranjeros, "un dato que confirma la creciente proyección de Valladolid en los mercados internacionales".