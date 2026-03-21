Valladolid reivindica el legado del científico José Antonio Valverde en el centenario de su nacimiento

El alcalde Jesús Julio Carnero hace entrega del discurso enmarcado a la familia de José Antonio Valverde durante el acto de homenaje en el Ayuntamiento de Valladolid. - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha conmemorado hoy el centenario del nacimiento del científico José Antonio Valverde mediante un acto institucional en el que se ha puesto en valor su figura humana, su trayectoria científica y su vínculo con la ciudad, al tiempo que se ha reivindicado su legado como "inspiración para las generaciones presentes y futuras".

Durante su intervención en el acto, el alcalde, Jesús Julio Carnero, ha recordado al científico como un hombre "de corazón valiente, comprometido y entusiasta", además de señalar que, pese a una infancia marcada por una salud frágil, este desarrolló desde muy joven una pasión inquebrantable por la naturaleza, por lo que ha afirmado que su vida fue "la VIDA, con mayúsculas", con lo que ha destacado la "intensidad con la que dedicó su existencia al estudio, la comprensión y la protección del mundo natural".

El regidor ha evocado los orígenes vallisoletanos de Valverde al indicar que "el primer cielo" de Tono Valverde fue el de su ciudad natal, a la vez que ha puesto el acento en su carácter "polifacético", cuya labor abarcó disciplinas como la ornitología, la ecología y la zoología.

Además, ha remarcado su "afinidad con el conocimiento" se hizo evidente en cada proyecto que impulsó, por lo que ha resaltado la unión entre "logros y entusiasmo" como motor de su trayectoria.

El alcalde ha relatado los logros más relevantes del científico, entre los que destaca su papel en la creación de la Estación Biológica de Doñana y su contribución decisiva al desarrollo de la biología de la conservación, de modo que ha afirmado que Valverde fue "un pionero, un referente internacional y un defensor incansable de la naturaleza", a la vez que ha añadido que su legado mantiene plena vigencia en la actualidad.

Asimismo, el primer edil ha destacado su faceta más personal al incidir en su "amor por el campo" y en su capacidad para encontrar en la observación de la naturaleza una fuente constante de conocimiento y emoción, de forma que ha señalado que las marismas, los animales y las aves formaron parte de su "manera de entender el mundo".

Por su parte, su hijo, Federico Valverde, ha destacado el valor del reconocimiento institucional al señalar que ha sido un "grandísimo honor" recibir este homenaje y asegurar que su padre habría estado agradecido por este centenario, además de subrayar que la ciudad debe sentirse "orgullosa" de homenajear a un científico.

Del mismo modo, Federico ha incidido en la necesidad de visibilizar la labor científica al señalar que resulta "fácil" homenajear a figuras populares mientras que a los científicos se les otorga "menos presencia", por lo que ha defendido que todas las personas nacen con una "curiosidad científica" que permite comprender la naturaleza, además de añadir que su padre "tuvo claro que proteger la naturaleza significa proteger a las personas".

Por otro lado, el director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, ha destacado la dimensión científica del homenajeado al señalar que fue un "adelantado a su tiempo que se situó décadas por delante en sus campos de investigación", además de subrayar que este interpretó procesos como las redes tróficas antes de que se consolidaran como líneas de estudio, con lo que ha puesto en valor una contribución que ha sido "poco reconocida".

El biólogo Miguel Delibes de Castro, cuya intervención ha sido pronunciada por Eloy Revilla ante la imposibilidad de que el autor viajase desde Sevilla, ha subrayado que Valverde fue un "maestro y guía fundamental" en Doñana que marcó la trayectoria de sus colaboradores, además de resaltar que, como mentor, impuso "disciplina y exigencia" pero también ofreció oportunidades para aprender en el campo, lo que condicionó la vida de quienes le acompañaron en sus expediciones.

A su vez, su hermana, Maribel Valverde, ha aportado una visión cercana al señalar que fue una persona "increíblemente simpática que hablaba con todo el mundo con naturalidad", además de añadir que su casa en Valladolid era un espacio "fascinante" donde cualquier visitante se "sentía integrado".

En el acto se ha presentado la imagen oficial del centenario, diseñada por Carlos Gil 'El Clavo', que ha simbolizado la conmemoración del nacimiento de José Antonio Valverde, además el alcalde ha hecho entrega del discurso institucional a la familia del homenajeado, el cual ha sido recogido por sus hijos.

El homenaje ha concluido con un reconocimiento colectivo de la ciudad a uno de sus "hijos más ilustres", por lo que el alcalde ha señalado que hoy los vallisoletanos han hecho memoria de su vida y han reconocido el "honor" que ha representado para ellos su paisanaje.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS

Respecto al programa de actividades, en mayo se realizará la presentación de la 'Ruta de José Antonio Valverde' a través de lugares emblemáticos de la ciudad, además de que se llevarán a cabo jornadas de observación con motivo del Día Mundial de las Aves, mientras que en junio se celebrará el Día Internacional del Medio Ambiente dedicado al científico.

En octubre se presentará la 'Unidad Didáctica Biólogo Valverde' para centros educativos y se proyectará un cortometraje y el documental 'Valverde en Valladolid: alzar el vuelo' en la Seminci, para finalizar en noviembre con la inauguración de una exposición sobre su legado que permitirá prolongar el homenaje durante todo el año.