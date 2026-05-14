Valladolid reunirá a 2.300 deportistas en el nacional y torneo M16 de rugby

Mayte Martínez (i), Jorge Calleja, Raquel Barbero y Narciso Prieto, durante la presentación. - VRAC

VALLADOLID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los Campos de Pepe Rojo y otras tres instalaciones deportivas se convertirán, una vez más, en el punto de encuentro de más de 2.300 jugadores de 78 equipos que competirán los días 16 y 17 de mayo en el campeonato de España M16 y torneo M16.

La logística y el despliegue organizativo del campeonato en las distintas sedes, Pepe Rojo, Fuente La Mora, Terradillos y Arroyo de la Encomienda, reflejan "la magnitud de la competición y el importante trabajo de organización que se llevará a cabo durante toda la cita". La planificación de horarios, desplazamientos, servicios y atención a los equipos participantes será "clave" para garantizar el correcto desarrollo del fin de semana.

La presentación del torneo ha tenido lugar esta mañana en Caja Rural de Zamora, y ha estado presidida por la concejala de Deportes, Mayte Martínez, el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto y el presidente del VRAC Quesos Entrepinares, Jorge Calleja.

Durante la presentación, han valorado estos torneos, la importancia de las instituciones, patrocinadores y colaboradores que ayudan a poder llevarles a cabo y que son a su vez son un escenario "único" para la unión del deporte con la salud logrando dar visibilidad e importancia que requiere.

El primero en tomar la palabra ha sido Narciso Prieto, que ha dado la "enhorabuena" al VRAC con el que les "unen lazos desde hace muchos años". "No es solamente un club de élite, sino que hay un compromiso y cantera excepcional, Valladolid tiene un absoluto compromiso con el mundo del rugby."

Por su parte, Mayte Martínez ha agradecido al club su apuesta por traer este campeonato y dar la oportunidad a Valladolid de volver a ser "epicentro del rugby de categorías menores."

El presidente, Jorge Calleja, ha subrayado, por su parte, la importancia de los participantes del campeonato: "Más de 2300 jugadores. Lo que queremos es que no sólo convivan los deportistas, si no también todos los valores del rugby y las familias."

El responsable del 'Quesos' ha hecho hincapié en el deporte como motor para la ciudad. "El turismo de fin de semana y turismo deportivo que implica a la ciudad en estos campeonatos", ha añadido.

Por su parte, la presidenta de El Puente Salud Mental de Valladolid, Raquel Barbero, ha agradecido el gesto del club de adoptar a la muñeca Micaela como madrina del VRAC. "Las muñecas Micaelas las hicimos en un taller hace unas semanas junto al presidente y mujeres de Wonder VRAC. Reflejan y dan visibilidad a la importancia de esta causa", ha apostillado.

El presidente del VRAC Quesos Entrepinares, se ha referido también la campaña de sensibilización que se llevará a cabo con la Asociación Campanilla. "Vamos a tener una acción solidaria con ellos, todo lo recaudado de la venta de unas pulseras VRAC solidarias, va a ir directamente a la Asociación Campanilla, invitamos a todos los vallisoletanos a que vengan a este evento, puesto que muchos niños y niñas estarán eternamente agradecidos", ha añadido.