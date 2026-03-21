Valladolid rinde homenaje a Francisco Tenamaxtli y recuerda su "valentía" en la defensa de los derechos indígenas - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha rendido homenaje a Francisco Tenamaxtli, defensor de los derechos indígenas, con la instalación de una placa conmemorativa en la Plaza de Poniente para recordar su "valentía" y los valores de justicia y defensa de la dignidad humana con motivo del 475 aniversario de la Controversia.

Durante el acto, en el que ha participado este sábado el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, se ha puesto de manifiesto cómo Tenamaxtli representa la voz de quienes reclamaron humanidad, respeto y derechos en uno de los momentos clave de la historia del pensamiento universal.

El primer edil ha estado acompañado por varios concejales y por el profesor de Derecho Internacional Privado de la UVa y director de la Cátedra de Patrimonio Cultural Inmaterial Europeo, Dámaso Javier Vicente; el catedrático de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, así como por miembros del comité científico-técnico de la conmemoración de la controversia de Valladolid, estudiantes universitarios y representantes de la comunidad mexicana en Valladolid.

Precisamente, el regidor ha destacado que Francisco Tenamaxtli fue una de las figuras más destacadas en la defensa de la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas en el siglo XVI.

Líder indígena originario de Nueva Galicia (actual México), protagonizó una "firme resistencia frente a los abusos de la colonización y se convirtió en un símbolo de lucha por la justicia".

Su historia adquirió especial relevancia cuando viajó a España para exponer su causa ante las instituciones de la Corona, en un contexto marcado por el debate moral y jurídico sobre el trato a los pueblos originarios.

CALLE DEDICADA EN SU NOMBRE

También en el marco del 475 aniversario de la Controversia de Valladolid, el Consistorio ha denominado a varias vías públicas de la ciudad con nombres relacionados con los protagonistas y valores de este acontecimiento histórico.

Una de estas vías, situada en la Fase 2 de 'Cuarteles de Artillería', lleva el nombre de la figura singular de Francisco Tenamaxtli.

Las restantes calles están dedicadas a Ginés de Sepúlveda, Francisco de Vitoria y Domingo de Soto. Asimismo, el espacio central delimitado por estos viales lleva el nombre de Plaza de la Dignidad Humana, en alusión al principio que inspiró aquel debate teológico-jurídico de la Controversia.

En conjunto, este enclave conforma lo que simbólicamente se ha denominado el 'Barrio de los Derechos Humanos'. A estas vías se suma la calle dedicada a Bartolomé de las Casas, también ubicada en el ámbito de 'Cuarteles de Artillería', junto a otras calles que honran a figuras vinculadas con la paz, la concordia y la defensa de los derechos humanos.