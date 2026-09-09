Valladolid y Soria han alcanzado el fin de semana efemérides mensuales en las mínimas con 19,6º y 19,2º

Gráfico difundid por la Aemet sobre la evolución de la temperatura mínima diaria de septiembre en Valladolid - AEMET

VALLADOLID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Valladolid y Soria han alcanzado este fin de semana sendas efemérides mensuales para las temperaturas mínimas tras llegar a los 19,6 y 19,2 grados en cada caso, según los datos difundidos este miércoles por la Aemet y consultados por Europa Press.

En concreto, el observatorio meteorológico de Valladolid/Villanubla alcanzó este sábado, día 5 de septiembre, una temperatura mínima de 19,6 grados, la más alta registrada para un mes de septiembre desde el 12 del citado mes de 2022 cuando llegó a los 19,1 grados.

También ha sido efeméride mensual la temperatura mínima de 19,2 grados registrada el domingo día 6 en el observatorio meteorológico de Soria, la más alta registrada para un mes de septiembre desde el día 13 cuyo valor fue de 18,8 grados.

Además, el observatorio meteorológico de Soria alcanzó el viernes 4 una temperatura máxima absoluta de 37,4 grados que superaron los 36,4 grados del 7 de septiembre de 1988, el valor más elevado para un mes de septiembre hasta ahora.