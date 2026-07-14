Valladolid supera los 6.700 participantes en los Presupuestos Participativos y la votación cerrará este miércoles

VALLADOLID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Presupuestos Participativos de Valladolid para la anualidad 2027-28 han registrado, a falta del cierre definitivo del proceso que tendrá lugar este miércoles, 15 de julio, más de 6.700 votaciones, lo que supone una "mayor participación" en una edición con "mayor presupuesto y seguridad" para los ciudadanos de la ciudad.

Así lo ha destacado este martes el alcalde de la capital del Pisuerga, Jesús Julio Carnero, al ser preguntado por esta cuestión durante la rueda de prensa de presentación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento, la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda y la Cámara de la Propiedad Urbana.

En este sentido, el primer edil ha avanzado un balance positivo del proceso, que también ha estado marcado por el incremento de la dotación económica destinada a los presupuestos participativos.

Cabe recordar que la ciudadanía podrá decidir sobre 10,5 millones de euros del Presupuesto Municipal (para los ejercicios de 2027 y 2028). Se trata de una cuantía que se distribuirá de manera equilibrada entre las diez zonas en las que se divide la ciudad, correspondiendo 1.050.000 euros a cada una de ellas.

Carnero ha explicado que el plazo para participar concluye este miércoles y ha señalado que será entonces cuando el Ayuntamiento pueda ofrecer un balance global y definitivo del desarrollo de esta edición, en la que también se analizarán las distintas incidencias y controversias surgidas durante el proceso.