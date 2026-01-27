Valladolid supera el medio millón de viajeros en 2025, un 11,8% más que en 2024, y alcanza las 975.000 pernoctaciones

VALLADOLID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los viajeros registrados en la ciudad de Valladolid superaron el medio millón en 2025, un 11,8 por ciento más que en 2024, en tanto se registraron más de 975.000 pernoctaciones (8,8 por ciento más que el año anterior) y rozaron una estancia media de 1,91 noches por viajero.

Así se desprende de los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística y por AEVAT-CEOE, relativos al mes de diciembre de 202, que muestran que el año turístico en la capital vallisoletana termina "netamente en positivo", han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Tanto en lo que respecta a los viajeros alojados en el conjunto de la oferta alojativa reglada de la ciudad (510.555, un 11,8 por ciento más que en conjunto de 2024) como a las pernoctaciones (975.027, un 8,8 por ciento más que en el año anterior), las cifras son sensiblemente superiores en el conjunto del año 2025 respecto de 2024.

Datos anuales que se conocen una vez hechas públicas las cifras del último mes del año que arroja resultados positivos en el número de viajeros alojados (36.996 en total, un 5,3 por ciento más que en diciembre de 2024), en tanto las pernoctaciones del conjunto bajan ligeramente (70.501, un 2,5 por ciento menos), especialmente afectadas por la reducción de plazas hoteleras (casi un diez por ciento menos que hace un año) por los diferentes procesos de reforma en curso.

La comparativa con 2024, en el último mes del año 2025 muestra datos que reflejan la tendencia de los últimos meses en la ciudad, marcados por un aumento contenido de los viajeros y pernoctaciones en apartamentos turísticos, cuyas plazas disponibles, si bien aumentan, se mantienen en la ciudad de Valladolid en cifras muy razonables (760 en los apartamentos agrupados en AEVAT-CEOE, 134 más que hace un año).

Por su parte, el segmento hotelero, claramente mayoritario en Valladolid, con un 83 por ciento de las plazas de alojamiento disponibles (3.665, 314 menos que hace un año), acusa la reducción de la oferta debida a las reformas de establecimientos mencionadas, lo que se manifiesta en un descenso del total de pernoctaciones, pese a que el número de viajeros en hoteles crece casi un dos por ciento en el conjunto del año.

En este sentido, el Consistorio ha señalado que todo apunta a que la cifra de pernoctaciones "mejorará notablemente" una vez que, entrado el año 2026, se produzcan las aperturas de los establecimientos nuevos y en reforma.

Precisamente, el Ayuntamiento prevé facilitar a los agentes del sector datos anuales detallados en las próximas semanas, una vez se unan a los anteriores, los datos recabados por las oficinas de turismo de ciudad y por otros recursos turísticos, y se aporten también los balances de los actuales planes en marcha, desde el Estratégico de Turismo 2024-2028 al de Sostenibilidad Turística, que este 2026 finaliza.