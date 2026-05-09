Valladolid se tiñe de púrpura el próximo sábado con motivo del Día Mundial del Angioedema Hereditario

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado, la representante de AEDAF, Ana Belen Sanz, y Maria Eugenia Sanchis, alergóloga del Hospital Río Hortega, en su reunión por el Día Mundial del Angioedema Hereditario. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La fachada del Ayuntamiento de Valladolid y la Cúpula del Milenio se teñirán de púrpura el próximo sábado 16 de mayo para conmemorar el Día Mundial del Angioedema Hereditario.

Asimismo, los autobuses de Auvasa contarán con campañas informativas sobre esta enfermedad rara, en una iniciativa realizada en colaboración con la Asociación Española de Angioedema Familiar (Aedaf), con la que la ciudad pretende reafirmar su compromiso con "la visibilización de la patología, el impulso del diagnóstico precoz y la mejora de la calidad de vida de los pacientes", según ha indicado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

El concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado; la representante de AEDAF, Ana Belen Sanz, y Maria Eugenia Sanchis, alergóloga del Hospital Río Hortega, han mantenido una reunión en la que se han expuesto la importancia de la conmemoración de este día.

Este año, también en el marco de esta celebración, en Valladolid se presentará el día 15 de mayo de 12.30 a 14.30 horas, en el Salón de Actos del Hospital Universitario Rio Hortega, el 'Protocolo Multidisciplinar de tratamiento de Angioedema Hereditario en Urgencias', en el que han participado los Servicios de Alergología, Urgencias y Farmacia del Hospital Universitario Rio Hortega y Aedaf.

Este protocolo es "pionero" en Castilla y León al plantearse como un "abordaje conjunto entre diferentes especialidades", mediante el que se prioriza la atención rápida en urgencias de pacientes previamente diagnosticados, de los que se tiene en cuenta que muchos tienen ya medicación para tratamiento de episodios agudos, y se protocoliza a los pacientes con angioedemas no diagnosticados que no responden a tratamientos convencionales.