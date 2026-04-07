Valladolid Toma la Palabra califica de "despilfarro" los 6 millones previstos para la ampliación del Puente del Poniente

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra (VTLP) (de frente a la derecha) en una reunión en el Ayuntamiento de Valladolid. - VTLP

VALLADOLID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra en el Ayuntamiento de Valladolid ha criticado la licitación del proyecto para ampliar el Puente del Poniente, una obra que apuntan que supondrá una inversión superior a los seis millones de euros y que consideran un "despilfarro".

En un comunicado recogido por Europa Press, el proyecto "no responde a las necesidades reales de la ciudad".

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha reprochado que el equipo de Gobierno formado por PP y Vox apuesta por proyectos que considera "innecesarios" y que "no aportan mejoras para la vida cotidiana de los vecinos y vecinas".

"El equipo de gobierno de PP y Vox sigue emperrado en gastar dinero en obras inútiles para Valladolid. Ayer se puso en marcha la licitación para el proyecto de ampliación del Puente del Poniente, una ampliación que la ciudad no necesita para añadir un tercer carril de entrada a una zona que va a estar restringida sí o sí", ha señalado Anguita.

Según la portavoz del grupo municipal VTLP, la intervención supondrá "destinar más de seis millones de euros a una actuación que no solucionará los problemas de movilidad ni aportará beneficios reales para la ciudadanía".

"Nos vamos a gastar más de seis millones de euros en una obra que no va a mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Valladolid. Creemos que este es uno de los proyectos fallidos del alcalde Jesús Julio Carnero para la ciudad", ha aseverado.

Valladolid Toma la Palabra ha aprovechado para hacer "balance de la gestión" del actual equipo de gobierno a medida que avanza el mandato municipal, a unos meses de que se cumplan los tres años de la investidura de Carnero.

"Se acaba el mandato de este equipo de gobierno y el Partido Popular no ha logrado sacar adelante ninguna de sus grandes propuestas estrella para la ciudad. Creemos que es el momento de reconsiderar la situación", ha considerado.

La formación municipalista considera que el Ayuntamiento "debe priorizar las necesidades reales de la ciudadanía antes que inversiones que califican de innecesarias".

"No podemos seguir gastando dinero en obras inútiles mientras las necesidades de los vecinos y vecinas de Valladolid siguen sin ser atendidas", ha concluido Rocío Anguita.