Valladolid trabaja en la renovación del Sello 'Ciudad Amiga de la Infancia' por cuatro años más

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y la presidenta de UNICEF de Castilla y León, María Eugenia García, presentan el 'Día Mundial de la Infancia' - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 20 Nov. (VALLADOLID) -

Valladolid, que forma parte de las Ciudades Amigas de la Infancia, se encuentra en el proceso de renovación del Sello 'Ciudad Amiga de la Infancia', que otorga UNICEF, el cuál prevé renovar por cuatro años más.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, acompañado por la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y la presidenta de UNICEF de Castilla y León, María Eugenia García, han presentado este jueves en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial el acto institucional con motivo de la conmemoración del 'Día Mundial de la Infancia'.

El regidor ha destacado que el 'Día Mundial de la Infancia' es una fecha que se conmemora a nivel mundial y que se centra en una parte de la población que, por su edad, es "más vulnerable".

También, Carnero ha remarcado los avances conseguidos en la defensa de los derechos de todos los niños, y que el día de hoy es una fecha "para llamar la atención sobre la situación de la infancia".

Asimismo, el primer edil ha subrayado que el propósito en este día es "dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo".

"El día de hoy recuerda que los adultos tienen la obligación de velar porque los más pequeños vivan en entornos seguros y protectores, además de proporcionarles una adecuada educación, que les ayude a formarse como adultos responsables y justos", ha señalado Carnero.

En la misma línea, el Ayuntamiento de Valladolid aprobó, hace unas semanas, el IV Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Valladolid para el periodo 2025-2028, y en este sentido el alcalde ha explicado que el objetivo es orientar las políticas locales dirigidas a la población infantil y adolescente durante los próximos cuatro años y construir una ciudad más "participativa, igualitaria y respetuosa con los derechos de los más pequeños".

Durante el acto de hoy, representantes de las once Escuelas Infantiles Municipales del Ayuntamiento han leído unas frases relacionadas con estos derechos, a la vez que se han proyectado unas imágenes con el trabajo realizado en las aulas sobre las derechos recogidos en la Convención de los Derechos del Niño.

Tras la intervención de las representantes, los grupos políticos que integran la Corporación municipal ha procedido a la lectura del manifiesto propuesto por UNICEF para las ciudades que ostentan el reconocimiento de 'Ciudad Amiga de la Infancia'.

Finalmente, la conmemoración del 'Día Mundial de la Infancia' ha terminado con la actuación del coro infantil del Colegio el Apostolado.