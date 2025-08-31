Valladolid vibra con la segunda edición de Cosquín Rock España en una noche de música, emoción y diversidad

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Pingüinos Arena de Valladolid se transformó ayer en un escenario que mezcló sonidos, calor y carpas de colores al ritmo de los primeros acordes que anunciaban el arranque de Cosquín Rock España, una cita marcada por la diversidad musical y cultural.

Miles de personas, vaso en mano y móviles preparados para inmortalizar el momento, recorrieron los tres escenarios --Vibra Mahou, Valladolid y El Bosque-- y las zonas gastronómicas, mientras que los artistas de España y Latinoamérica hicieron vibrar y saltar a todos los vallisoletanos.

La segunda edición del festival comenzó puntual, a las 17.00 horas, con la banda mexicana La Garfield, cuyos saxofones y trompetas inaguraron el ambiente festivo ante un público todavía disperso, pero que pronto comenzó a bailar con temas como 'Si tú me quieres'.

Después, los argentinos Silvestre y La Naranja encendieron el escenario con saltos y energía ochentera en canciones como 'Hechizao' y 'Tu veneno', antes de que León Gieco y Agárrate Catalina introdujeran la crítica social con 'Solo le pido a Dios' y un alegato contra los "países hipócritas que llaman a la paz y fabrican armas".

El tono íntimo llegço con el dúo Marlena, formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano, que conquistaron al público con 'Gitana' y 'Último baile'. Además, en uno de los momentos más cercanos de la tarde, Legazpi bajó del escenario para cantar rodeada de sus seguidores y terminó abrazada a una joven emocionada.

Con el atardecer se abrieron paso los británicos The Kooks, que ofreciero uno de los instantes más emotivos con 'See Me Now', tema dedicado al padre fallecido de su vocalista Luke Pritchard, mientras miles de luces iluminaban el recinto y envolvían la actuación.

SEBASTIÁN YATRA

Ya de noche, el colombiano Sebastián Yatra firmó la actuación más esperada minutos después de las 22.45 horas. Vestido de negro y acompañado por juegos de luces y coreografías, repasó sus grandes éxitos como 'Tacones Rojos', 'Traicionera' o 'Ya no tiene novio'.

El momento más conmovedor llegó cuando el cantante cedió el micrófono a una fan, quien relató su historia de amistad tras mudarse de México a Valladolid. "La vida te pone delante personas que te salvan, ángeles sin alas", respondió Yatra.

Con su cercanía con el público y un juego de cámaras con el que ha presentado a todo su equipo, el colombiano finalizó su concierto con la canción '2 AM', en colaboración con la española Bad Gyal, y 'Vagabundo'.

El trap argentino tomó el relevo con YSY A, que ha desatado la euforia entre los más jóvenes con 'Vuelta a la luna' y 'Con el tiempo'. La noche se completó con las actuaciones de Love of Lesbian, Instituto Mexicano del Sonido, Barry B o Dani del Lío, mientras el público alternaba música, comida y brindis bajo las estrellas.

Con esta segunda edición, Cosquín Rock España se afianza en Valladolid como un encuentro musical que trasciende fronteras y que convierte al Pingüinos Arena en un punto de unión entre ritmos, culturas y generaciones.