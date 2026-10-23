Vallaqueso abre las puertas de su sexta edición en una apuesta por "los productores que levantan cada día la persiana"

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, en uno de los expositores del encuentro de Queserías 'Vallaqueso', en Valladolid. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El VI Encuentro de Queserías de Valladolid 'Vallaqueso', que se celebra en el Espacio La Granja, en el barrio de Villa del Prado, ha abierto sus puertas en la tarde de este viernes y ofrecerá los productos de 28 productores de queso y otros artículos hasta este domingo, 25 de octubre.

El presidente de la Diputación provincial, Conrado Íscar, ha asistido a la apertura del certamen y ha recordado que es el sexto año en el que la Institución apuesta por "poner en valor" la tierra y por los productores y "artesanos" que "levantan cada día la persiana".

El dirigente provincial ha considerado que una de las misiones de las administraciones es la colaboración público-privada y con ella "dar un soporte, ayuda y no poner palos en la rueda" a las personas que "apuestan por esta tierra, una tierra llena de oportunidades". Una muestra de ello, ha apuntado, es la marca Alimentos de Valladolid, que cuenta ya con 617 firmas asociadas.

En esta sexta edición del encuentro participarán 28 expositores inscritos en la marca que llenarán la feria de productos, sabores y propuestas gastronómicas para descubrir.

La feria se distribuirá en dos plantas de exposición, en las que los visitantes podrán descubrir, degustar y adquirir una selección de quesos, con propuestas para todos los gustos, desde curados, semicurados, viejos y añejos hasta pastas blandas, quesos fundidos, azules y cremas.

Además, la feria ofrecerá otros productos gastronómicos, como frutos secos, fruta fresca, trufas, artículos de panadería y repostería, además de cerveza e hidromiel, entre otras propuestas.

ACTIVIDADES

El programa de la feria incluye varias actividades, todas ellas en QBO - Espacio La Granja y exclusivas para mayores de 18 años, con catas de queso y vino como la actividad 'De Valladolid al Mundo', patrocinada por Rueda Cheesemonger y un 'Aperitivo Musical', patrocinado por Bodegas Matarromera, así como la actividad denominada 'Jazz y Queso'.

La feria ha abierto sus puertas esta tarde, hasta las 21.00 horas. Mientras que el sábado 24 se podrá visitar por la mañana, de 11.00 a 14.30 horas, y por la tarde, de 17.00 a 21.00 horas, y el domingo 25 cerrará con un horario de mañana, de 11.00 a 15.00 horas. La entrada a la feria es libre.