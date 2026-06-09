El Valle de los Seis Sentidos acoge el día 21 una jornada de astroturismo familiar con motivo del solsticio de verano

El diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, Y la gerente del Patronato de Turismo, Mónica García. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid organizará el próximo 21 de junio en el Valle de los Seis Sentidos de Renedo una jornada de astroturismo familiar para celebrar el solsticio de verano que supondrá una experiencia de observación solar, divulgación científica y talleres para todos los públicos que servirá de antesala del eclipse solar del 12 de agosto, podrán participar hasta 200 personas.

Bajo el título la 'Fiesta del Sol', esta propuesta se celebra coincidiendo con el solsticio de verano, el momento en el que el sol alcanza su máxima altura aparente en el cielo y que marca el día con más horas de luz del año en el hemisferio norte.

La iniciativa se enmarca dentro del programa de actividades de astroturismo 'Una Mirada al Cielo', con el que la Diputación pretende acercar la astronomía al gran público, despertar la curiosidad por el cosmos.

Además, pretende servir como antesala del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, un acontecimiento astronómico excepcional que podrá contemplarse desde la provincia de Valladolid y que la convertirá en un lugar privilegiado para su observación, según ha explicado el diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, quien ha estado acompañado por la gerente del Patronato de Turismo, Mónica García.

La Fiesta del Sol está concebida como una experiencia dirigida a familias, en la que tanto adultos como niños podrán acercarse de una forma didáctica y participativa al conocimiento del sol y del Sistema Solar.

Para ello, la jornada contará con la colaboración de la asociación vallisoletana Astroval y del Centro Astronómico de Tiedra, referente nacional en observación y divulgación astronómica.

ACTIVIDADES

Los asistentes podrán disfrutar de una observación solar segura a través de telescopios especializados, guiados por astrónomos de Astroval, quienes mostrarán las diferentes características de nuestra estrella mediante un telescopio H-alfa, capaz de revelar protuberancias, filamentos y la actividad de la cromosfera solar, y un telescopio equipado con filtro de luz blanca, que permitirá contemplar manchas solares y la granulación de la fotosfera.

Esta experiencia se completará con una charla divulgativa en la que se explicarán, con un lenguaje "cercano y ameno" para todos los públicos las principales características del sol, el significado del solsticio de verano y las claves para comprender y observar con seguridad el eclipse solar total del próximo mes de agosto. Además, se explicará por qué ocurre el solsticio de verano, ha señalado Migallón.

La programación incluirá también un taller infantil de planetas impartido por el Centro Astronómico de Tiedra, una actividad diseñada para que los más pequeños descubran el Sistema Solar a través del juego, las manualidades y la experimentación, siempre con la participación de los adultos que les acompañen. Esta actividad tendrá una duración de unos 45 minutos.

La Fiesta del Sol se desarrollará en dos turnos, uno de mañana cuyo horario será de 11.00 a 14.00 horas y otro de tarde de 17.00 a 20.00 horas con un aforo máximo de 100 personas en cada uno de ellos, lo que garantiza una experiencia sin masificación y que todos los asistentes puedan disfrutar de estas tres actividades", ha agregado el diputado.

Los participantes se organizarán en tres grupos rotativos que irán pasando por las diferentes actividades, permitiendo que todos disfruten de la observación solar, la charla divulgativa y el taller infantil de una forma ordenada y dinámica.

Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma Avanza y tendrán un precio de 10 euros para los socios del Club de Amigos de la Provincia y de 15 euros para el público general. Además, todos los asistentes recibirán una gorra conmemorativa como recuerdo de esta jornada dedicada al conocimiento del sol y a la celebración del inicio del verano.