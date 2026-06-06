La vallisoletana Cabma supera el centenar de puntos de venta de puertas de seguridad tras abrir en Málaga y Canarias

VALLADOLID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa vallisoletana Puertas de Seguridad Cabma, ubicada entre Pedrajas e Íscar, sigue ampliado su red de distribución y servicio técnico con una nueva apertura en Tenerife y un centro autorizado en Málaga, y supera el centenar de puntos de venta e instalación en España y Portugal.

La compañía ha decidido reforzar su presencia en dos zonas de alta demanda residencial y turística para extender su apuesta por la instalación profesional y la certificación de sus puertas acorazadas.

Cabma llega al archipiélago canario de la mano de Puertas Automáticas JAMP, mientras que refuerza su cobertura en Andalucía, concretamente en Málaga, con la adhesión de Gorgon Cerrajería Andaluza.

Este nuevo punto de venta y asistencia técnica de alta seguridad permitirá dar cobertura especializada a la creciente demanda de sistemas de protección física que se ha registrado en los últimos años, especialmente en viviendas y negocios vinculados al sector turístico.

Fundada en Íscar en 1999, Cabma está especializada en puertas acorazadas y de seguridad certificadas en los grados 3, 4 y 5, y su estrategia de crecimiento busca acercar este tipo de producto a distintos territorios manteniendo control directo sobre los estándares de montaje y servicio postventa.