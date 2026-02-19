El vallisoletano Alberto Gutiérrez siente que ha "elevado" su "techo" tras salir al espacio exterior con Blue Origin

El astronauta comercial Alberto Gutiérrez (izda) y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, dialogan en el balcón del Ayuntamiento de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El emprendedor vallisoletano y astronauta comercial, Alberto Gutiérrez, ha sido recibido por el alcalde de su ciudad, Jesús Julio Carnero, unas semanas después de realizar un viaje comercial al espacio con la empresa Blue Origin que ha comparado más con una "atracción de feria espectacular" que con una expedición espacial, pero reconoce que ha "elevado" su "techo" con esta experiencia.

Gutiérrez ha atendido a los medios de comunicación acompañado por el alcalde, Jesús Julio Carnero, quien ha destacado que "siempre lleva a gala ser de Valladolid", al tiempo que se ha mostrado "seguro" de que cuando estaba en el espacio Gutiérrez se acordó de la ciudad, "a través de sus padres, de sus seres queridos y sus vivencias".

Gutiérrez, que viajó más allá de la atmósfera el pasado 22 de enero, ha resumido su experiencia como "una atracción de feria espectacular" que dura diez minutos y por lo que considera que llamarlo "viaje al espacio se queda grande". Pero el vuelo en la cápsula espacial supera los 107 kilómetros de altura con respecto a la superficie terrestre, por lo que sobrepasa la 'línea de Karman' ubicada imaginariamente a 100 kilómetros y se considera vuelo espacial.

El vallisoletano, fundador de la empresa de actividades turísticas Civitatis, ha asegurado que en su caso ha vuelto del espacio "la misma persona" si bien "hay gente que cuenta una experiencia distinta", pero considera que con éste vuelo "elevado" su "techo", de modo que al igual que otras cosas que ha hecho en su vida le inspiran a "pensar más en grande".

Gutiérrez ha sido, como recalca Carnero, el primer vallisoletano en "viajar al espacio" y el cuarto español tras los astronautas de la NASA, Michael López-Alegría, y la ESA, Pedro Duque, y el televisivo leonés Jesús Calleja, que también viajó con Blue Origin.

Así, Alberto Gutiérrez ve el viaje con la empresa espacial, propiedad del CEO de Amazon Jeff Bezos, como "una inversión" y una experiencia en la que todo sucede "muy rápido", pues en apenas dos minutos y medio los astronautas comerciales pasan de despegar a salir de la atmósfera terrestre.

UNA VOLTERETA EN EL AIRE, UNA FOTO Y CONTEMPLAR LA TIERRA

El empresario vallisoletano ha detallado que a partir del momento en el que deja de actuar la gravedad sobre la cápsula su pensamiento estaba más centro en cómo aprovechar esos pocos minutos y así reconoce que dedicó "un minuto" a intentar flotar o dar "una voltereta en el aire", otro minuto a posar para una foto, otro a mirar la tierra desde la escotilla "y de repente suena una alarma y tienes que volver al asiento".

Para él, lo más llamativo fue el "negro, negro" del espacio exterior, un color que "se ve con los ojos" pero que "no se puede conseguir captar con una foto".

El momento de regresar al asiento, ha reconocido, se siente un cierto "estrés" ya que resulta importante colocarse bien el arnés para la reentrada en la atmósfera, cuando los cuerpos se ven sometidos a una "desaceleración tremenda" con una fuerza de 5,5G --cinco veces y media la fuerza de la gravedad-- que da una sensación de verse empujado hacia abajo en el asiento que hasta que no vivió no sabía "cómo interpretarla".

De hecho, ha apuntado Gutiérrez, el momento en el que él fue consciente de la "grandeza de la experiencia" es cuando se nota esa fuerza de la gravedad.

La cápsula decelera a medida que se aproxima a la superficie del desierto tejano sobre el que aterriza y toma tierra a una velocidad de unos 20 kilómetros por hora. "¿Que si se nota el golpe? Pues sí, se nota", ha ironizado Gutiérrez.

LA PREPARACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE BLUE ORIGIN.

Para prepararse, los participantes en los viajes espaciales acuden tres días antes a las instalaciones de Blue Origin en Texas, cerca de la localidad de Van Horn, que ha crecido exponencialmente gracias a los trabajadores de la compañía de Bezos y al alojamiento de participantes en viajes espaciales, para realizar una serie de prácticas.

"Se entrena como manejar los arneses, nociones de emergencia, extinción de incendios, la apertura de la cápsula o ponerse la mascarilla", ha detallado Gutiérrez, que ha señalado con un cierto asombro que Blue Origin no pide "preparación" a sus clientes, más allá de estar "sanos", si bien tampoco realizan una "prueba física". Eso sí, se firman "un montón de papeles".

En su recuerdo de esos tres días, llama la atención que sintió "algo de respeto" sólo el día previo al viaje espacial, cuando los miembros expedición subieron a la torre de lanzamiento por primera vez. "Subes a 20 metros, ves a toda la gente por ahí y ya es cuando dices, esto es real, es de verdad y es muy grande y mañana me voy a subir a esto", ha relatado.

Pero el día de lanzamiento, ha subrayado, estaba "ansioso por despegar".

De cara el futuro, Gutiérrez ha asegurado que seguirá dedicado a su actividad profesional y por el momento no se plantea más "retos" espaciales. Eso sí, ha explicado que la empresa Blue Origin quiere "ir a la luna y va a llevar a gente", lo que considera que sí que sería una experiencia "interesante" en la que daría tiempo a "mucho más".

El emprendedor ha bromeado con que en su reunión con el alcalde no le ha ofrecido "ni ser pregonero" de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo ni "una calle o una plaza".