El vallisoletano Boris Rozas, ganador del VI Premio Internacional de Poesía Juan Ramón Jiménez de Coral Gables 2025

El poeta vallisoeltano Boris Rozas. - CEDIDA POR BORIS ROZAS

VALLADOLID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El poeta vallisoletano Boris Rozas ha sido distinguido con el VI Premio Internacional de Poesía Juan Ramón Jiménez de Coral Gables 2025 por el poemario 'Wes Borland aprende a tocar de oído', una obra de "singular fuerza lírica" y "profunda coherencia poética".

Tras una "rigurosa" deliberación, el jurado del certamen decidió otorgar el galardón este libro "de aliento genuinamente clásico, trabajado desde los cuarteles íntimos del poeta, esos territorios donde la melancolía, la memoria y la espera de estaciones mejores se convierten en materia verbal".

Los poemas se construyen "uno junto a otro con el silencio y la oscuridad como aliados esenciales" y "la escritura avanza sin estridencias, con la calidez de quien se reconoce frente al papel en blanco y podría continuar escribiendo indefinidamente, desgranando versos al ritmo del pulso interior", ha señalado el jurado, que también ha destacado la "precisión, brevedad e intensidad" utilizada por el autor.

Durante las deliberaciones, realizadas en la Universidad de Yale, el presidente de la Fundación Juan Ramón Jiménez y art director de Art-Sôlido, Henry Ballate, ha señalado que "hay libros que no se leen, se escuchan" y "este es uno de ellos".

"'Wes Borland aprende a tocar de oído' no avanza como una historia, sino como un disco de confesiones, donde cada poema funciona como una pista distinta dentro de un mismo álbum de resonancias. Desde su título, tan musical como metafórico, el libro declara su poética, aprender de oído es aprender sin método, sin partitura, guiado solo por la intuición y el temblor", ha agregado.

Boris Rozas, originario de Buenos Aires y residente vallisoletano, es un poeta de extensa trayectoria, autor de 19 poemarios. Entre sus libros más reconocidos se encuentran 'Ragtime' (2012), 'Invertebrados' (2014), 'Las mujeres que paseaban perros imaginarios' (2017), 'Annie Hall ya no vive aquí' (2018), 'Lugares a los que volver con el buen tiempo' (Valparaíso, 2022) y 'Rave' (Olifante, 2024).

Su obra ha sido merecedora de numerosos premios, entre ellos el León Felipe de Tábara, Internacional de Fuente Vaqueros, Francisco de Aldana, Gonzalo Rojas, Luis Chamizo, Premio Umbral y America Best Books Awards 2025, entre muchos otros.