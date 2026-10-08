Los vallisoletanos podrán visitar la Copa del Mundo de fútbol en el Ayuntamiento este viernes, sábado y domingo

Archivo - Rodri Hernandez of Spain celebrates with the trophy after winning the 2026 FIFA World Cup during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, United States. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Copa del Mundo de fútbol conquistada por España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 hace parada entre este viernes, 9 de octubre, y el domingo, día 11, en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Valladolid, donde los aficionados podrán revivir el triunfo de la Selección española y acercarse al trofeo.

La exposición 'Reyes del Mundo' se podrá visitar en el Consistorio vallisoletano este viernes, entre las 12.00 y las 20.00 horas; y este sábado y este domingo de manera ininterrumpida, entre las 10.00 y las 20.00 horas. A las 10.30 de mañana viernes se celebrará un acto inaugural de la muestra en el propio Salón de Recepciones.

Al mismo asistirán el vicepresidente de la RFEF, Sergio Merchán, el presidente de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol, Marcelino Maté; el delegado provincial de la Federación de Castilla y León en Valladolid, Manuel Heredia; el alcalde, Jesús Julio Carnero; y el consejero de Presidencia de la Junta de Castila y León, Luis Miguel González Gago.

Para acceder a la exposición, por estricto orden de llegada al Ayuntamiento de Valladolid, los visitantes se tendrán que registrar de acuerdo con las instrucciones in situ de la organización de la RFEF en el propio acceso. Este registro dará acceso al tícket de entrada a la exposición.

No se va a habilitar un registro previo y la RFEF informa que ese ticket no dará prioridad de acceso.