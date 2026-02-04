Vallsur acoge la proyección del documental 'Zona Cero Pantallas' sobre el uso saludable de la tecnología en la infancia

Presentación del documental 'Zona Cero Pantallas' proyectado en Vallsur - VALLSUR

VALLADOLID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Vallsur ha acogido este miércoles, 4 de febrero, la proyección del documental 'Zona Cero Pantallas', una pieza audiovisual que recoge las principales conclusiones de la campaña internacional orientada a sensibilizar sobre el uso de dispositivos digitales en la infancia.

La proyección ha contado con la presencia de la concejal de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y ha servido como punto de encuentro para familias, profesionales de la educación y la salud con el objetivo de reflexionar sobre "cómo acompañar a niños y adolescentes en un entorno digital cada vez más complejo".

Los organizadores han explicado que el documental aborda algunas de las principales preocupaciones expresadas por las familias durante la campaña, como la falta de control sobre los contenidos digitales, la exposición a mensajes inapropiados y la influencia de los algoritmos, así como el impacto del uso excesivo de pantallas en el vínculo familiar, la comunicación y la detección de dificultades emocionales.

Irene Carvajal ha agradecido este tipo de iniciativas por su contribución a crear entornos seguros para la infancia y la adolescencia, "uno de los cinco objetivos del IV Plan de Infancia y Adolescencia de Valladolid, recientemente aprobado, y que ha servido de base para la renovación de la condición de Valladolid como ciudad amiga de la infancia", ha recordado.

Por su parte, la gerente de Vallsur, Carolina Castro, ha reivindicado el papel del centro comercial "como un espacio que va más allá y que puede contribuir a generar conversaciones necesarias para la sociedad".

Castro ha explicado que 'Zona Cero Pantallas' busca ofrecer a las familias un lugar de encuentro y reflexión sobre un reto que afecta a todos, acompañar a niños y adolescentes en el uso de la tecnología desde el criterio, el ejemplo y la coherencia. "Se trata de aprender a convivir con las pantallas de una forma más saludable y consciente", ha destacado.

'Zona Cero Pantallas' forma parte de una iniciativa impulsada por Castellana Properties bajo el lema "Desconectar para reconectar", que ha recorrido 11 centros comerciales en España y Portugal. A lo largo de la campaña, más de 1.300 familias participaron en retos de desconexión y acumularon más de 95.000 minutos sin pantallas y participaron en actividades diseñadas para fomentar el tiempo de calidad en familia.

De todos los encuentros se sacó la conclusión de que el debate pasa por cómo acompañar su uso desde el criterio, el ejemplo y la coherencia familiar. En este sentido, los expertos coinciden en que el mayor temor de los padres no se centra únicamente en el tiempo de uso, sino en la falta de control sobre los contenidos, la exposición a mensajes inapropiados y el papel de los algoritmos, que muestran contenidos sin que el menor los busque activamente.

Vallsur ha explicado que durante las charlas y mesas de debate, las familias han manifestado preocupaciones comunes que se repiten independientemente del contexto social o educativo. Entre ellas, destacan la sensación de distancia emocional, el miedo a que el móvil sustituya la comunicación en casa y la dificultad para detectar a tiempo problemas emocionales, cambios de humor o situaciones de aislamiento.

El documental 'Zona Cero Pantallas' está disponible en Youtube y todas las charlas y mesas redondas están disponibles en abierto en el pódcast "Zona Cero Pantallas", tanto en Spotify como en YouTube.