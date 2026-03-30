Vallsur acoge esta Semana Santa 'La Aldea de los Conejitos de Pascua', un espacio con actividades gratuitas para niños

Talleres - VALLSUR

VALLADOLID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Vallsur ha organizado una programación especial para celebrar la Semana Santa con 'La Aldea de los Conejitos de Pascua', un espacio temático infantil que ofrecerá actividades gratuitas del 30 de marzo al 1 de abril en Valladolid.

La iniciativa, que se desarrollará en horario de 17.00 a 20.00 horas, cuenta con un entorno ambientado en la Pascua donde se han incluido talleres, juegos y propuestas participativas para fomentar la creatividad y el ocio en familia.

Durante estas jornadas, el centro realizará un taller de pintacaras para que los niños se caractericen como conejitos, además de sesiones de cuentacuentos con historias diseñadas para estimular la imaginación de los más pequeños. Asimismo, tendrá lugar un taller creativo de decoración de Pascua donde los participantes elaborarán su propia pieza personalizada.

Las actividades se ubican en 'La Aldea de los Conejitos', un espacio formado por tres casitas de oficios decoradas para la ocasión que recrean un universo de fantasía.