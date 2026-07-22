Vallsur celebra el primer aniversario de Casa del Libro con actividades familiares el 24 y 25 de julio

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VALLADOLID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Vallsur acogerá los próximos 24 y 25 de julio diversas actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos con motivo de la celebración del primer aniversario de la apertura de la librería Casa del Libro en sus instalaciones.

Durante ambas jornadas, los asistentes podrán participar en un taller para la elaboración y personalización de marcapáginas. Asimismo, la programación incluye la actividad 'horóscopo para lectores', orientada a ofrecer recomendaciones literarias según los gustos del visitante, y la instalación de un 'photocall' tematizado.

Desde su inauguración hace un año, la librería ha organizado cuentacuentos infantiles -algunos adaptados a la lengua de signos junto a ASPAS Valladolid- y firmas de ejemplares con autores como Megan Maxwell y Andrea Longarela.

Además, el establecimiento cuenta con un Club de Lectura que prevé retomar sus sesiones mensuales el próximo 26 de septiembre tras el parón de verano.