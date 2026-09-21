Vallsur se convierte en escenario de una noche de música y solidaridad de la mano de Asapaym CyL . - VALLSUR

VALLADOLID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vallsur se prepara para acoger una noche muy especial en torno a la música, la inclusión y la solidaridad. El próximo viernes 25 de septiembre se celebra una nueva edición del Aspaym Castilla y León FestiVall, que tendrá lugar de 19.30 a 00.30 horas, con entrada gratuita. El aparcamiento del centro comercial vallisoletano será el escenario de este festival solidario que tiene como objetivo mejorar la vida de las personas con discapacidad.

El festival contará con las actuaciones de Lady Abril, Bravo Maldonado y Dëdalom, que realizará además la presentación oficial del grupo, junto con los DJs de Xtreming Radio. Una programación diseñada para disfrutar de una noche de versiones de canciones conocidas por todos y de diferentes generaciones, con un objetivo común: cantar, bailar y disfrutar de la música en un entorno abierto, accesible e inclusivo.

"Para Vallsur, acoger esta iniciativa supone reforzar su apuesta por convertirse en un espacio de encuentro abierto a toda la ciudadanía y por impulsar actividades que combinan ocio, cultura y compromiso social. La ubicación del festival permitirá, además, acercar el ocio inclusivo a un público amplio en un espacio accesible y bien comunicado", explica Carolina Castro, gerente de Vallsur.

La inclusión estará presente desde el propio diseño del evento. El recinto contará con zona prioritaria para personas con movilidad reducida, aseos adaptados, barra accesible, y mochilas vibratorias para personas con discapacidad auditiva, además de personal de apoyo y acompañamiento.

El objetivo es que cualquier persona pueda disfrutar de la experiencia musical en igualdad de condiciones y que las medidas de accesibilidad permitan eliminar las barreras que todavía pueden limitar la participación en actividades de ocio. Además, personas con discapacidad participarán activamente en la organización, coordinación y desarrollo del evento, haciendo que la inclusión esté presente no solo entre el público, sino también en la propia construcción del festival.

El Aspaym CyL FestiVall recupera la apuesta de la entidad por la música como herramienta de sensibilización y transformación social. Una iniciativa que recoge el legado de los grandes conciertos solidarios impulsados por Aspaym Castilla y León desde 2002 y por cuyos escenarios pasaron artistas y bandas como Mägo de Oz, SKA-P, Nach, La Fuga, Los Suaves, Lujuria o Wild Horses.

UN FIN SOLIDARIO

El carácter solidario constituye otro de los pilares del FestiVall. Todo lo recaudado se destinará a la adquisición de un exoesqueleto de rehabilitación, una tecnología avanzada y pionera en nuestra comunidad que Aspaym Castilla y León quiere incorporar a sus servicios para favorecer la rehabilitación y mejorar la autonomía de las personas con discapacidad.

La entidad trabaja para acercar los últimos avances tecnológicos aplicados a la rehabilitación a personas con lesión medular y otras discapacidades físicas, así como daño cerebral. El exoesqueleto permitirá ampliar los recursos terapéuticos disponibles y desarrollar tratamientos más intensivos, personalizados e innovadores.

Entre los beneficios asociados al uso de esta tecnología en procesos de rehabilitación se encuentran favorecer la bipedestación y la marcha asistida, contribuir a prevenir complicaciones derivadas de la inmovilidad y trabajar aspectos como la fuerza muscular, el equilibrio y la coordinación.

Por eso, el mensaje del festival resume en tres palabras su filosofía: "Baila. Disfruta. Colabora". Una invitación a vivir una noche de música y canciones conocidas, pero también a formar parte de un proyecto cuyo objetivo es conseguir una tecnología que puede abrir nuevas oportunidades de rehabilitación y autonomía para personas con discapacidad.

El Aspaym CyL FestiVall está organizado por Aspaym Castilla y León, en colaboración con Cermi, Vallsur, Fundación ONCE e Impulsa Igualdad, y cuenta con la colaboración y el patrocinio de diferentes entidades y empresas.